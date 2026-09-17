Eduardo Feinmann disparó una tajante comparación entre el kirchnerismo y el genocidio de la dictadura

Tras el pedido de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner a la ONU, Eduardo Feinmann trazó un duro paralelismo entre el kirchnerismo y la dictadura.

Eduardo Feinmann reaccionó al pedido de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Los letrados alegaron que la expresidenta está presa injustamente, y aseguraron que cuentan con una prueba que podría beneficiar a su clienta en la causa Vialidad.

En este contexto, Feinmann calificó de "payasos" a los defensores de la exfuncionaria, y calificó de "mentira" su argumentación. Además, el conductor fue más allá y disparó una tajante comparación entre el kirchnerismo y el genocidio de la dictadura militar.

Sobre las distintas causas amañadas que complican a la expresidenta, Eduardo Feinmann remarcó que el kirchnerismo operó sobre "un plan sistemático de robo a las arcas públicas, a los dineros del pueblo".

Eduardo Feinmann no dudó en hacer un paralelismo entre el accionar del kirchnerismo y la dictadura Luego el periodista sentenció: "Así como los genocidas tuvieron un plan sistemático para matar, secuestrar, violar, tirar gente de los aviones; este gobierno de Néstor y Cristina y su familia, tuvo un plan sistemático de afano al país".

Lejos de retroceder sobre tal comparación, Eduardo Feinmann siguió contra el kirchnerismo al asegurar: "Esta gente es enemiga de la nación, y no hablo de enemigo desde el punto de vista ideológico, porque dentro de la democracia uno tiene que respetar cualquier ideología. Esto no se trata de ideología, se trata de guita, se trata de coima, se trata de ilegalidad, de corrupción. No se trata de ideología".