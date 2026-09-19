Axel criticó fuertemente a las nuevas camadas de músicos y fue tajante: "Me responden al mes"

En una charla durante su paso por el streaming LOVE/ST (Somos Love ST), Axel compartió su mirada crítica sobre la industria musical actual y la actitud de algunos artistas de la nueva generación. Con críticas contundentes, el cantante contrapuso el éxito efímero de las redes sociales con el compromiso de crear una obra perdurable en el tiempo.

El músico no dudó en señalar las actitudes de varios jóvenes emergentes que no superan los 25 o 26 años: “Te voy a dejar este facto, como dicen ahora. Salen de las redes y creen que son famosos por dos canciones que sonaron un poquitito. Les mando un WhatsApp y me responden al mes, con suerte” , lanzó, evidenciando el contraste que percibe en el trato interpersonal dentro del ambiente artístico.

Para ejemplificar la auténtica grandeza en la música, recordó un gesto inolvidable que tuvo Joan Manuel Serrat cuando su mamá, fanática del catalán, atravesaba un momento delicado de salud: “La gente grande es grande en todos los sentidos. Cuando mi mamá, Yuyi, estaba internada, Serrat le mandó un video de un minuto diciéndole: 'Yuyi, estás internada, pero cuando salgas de ahí te invito a España a mi gira con tu hijo'. En cambio, a estos chicos les pedís un video porque tu hija es fanática y ni te hablan” .

Axel también cuestionó la prisa con la que se conciben y consumen los lanzamientos actuales, donde un tema puede viralizarse masivamente en cuestión de horas pero desvanecerse con la misma rapidez.

“Muchísimos tienen tanta presión y componen para la inmediatez, necesitando el número de este viernes o este sábado”, explicó el cantante.

Frente a quienes le preguntan cómo logra mantenerse de gira y convocar público a lo largo de los años sin depender exclusivamente de un éxito reciente en plataformas, Axel fue tajante: “Yo compuse canciones para la eternidad”.

Las tres muertes del artista, según Axel

A modo de cierre, el intérprete dejó una profunda reflexión sobre el verdadero propósito de la creación artística y la trascendencia:

“El artista, a diferencia de todos los seres humanos, muere tres veces: cuando se va el cuerpo físico, cuando la última persona que nos conoce nos olvida, y cuando la obra se termina de olvidar.”

Bajo ese concepto, el músico concluyó con un consejo dirigido a los referentes emergentes: “Enfóquense en eso, le digo a la nueva generación: compongan para siempre, no para lo inmediato, porque si no, mañana no existís más”.