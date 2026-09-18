Mario Pergolini confesó el incómodo momento que vivió con sus hijos en su propia casa

A pesar del pedido de su esposa para que no dijera nada, el periodista reveló en Otro día perdido una intimidad familiar.

Mario Pergolini habló de las nuevas generaciones en Otro día y sorprendió con una desopilante confesión sobre sus hijos.

Mario Pergolini habló en Otro día perdido sobre cómo cambiaron las costumbres de las nuevas generaciones y terminó contando una insólita situación que vivió en su propia casa. En medio de la charla sobre los hoteles alojamiento y las nuevas formas de buscar intimidad, el periodista recordó una particular escena protagonizada por sus hijos.

"Antes en tu casa, con tus padres era como más complicado, las cosas han cambiado", opinó el conductor al referirse a las diferencias entre su generación y la actual. Según explicó, los jóvenes ya no necesariamente necesitan recurrir a un hotel alojamiento, ya que pueden encontrar otras alternativas para tener intimidad.

Esto fue lo que contó Mario Pergolini en Otro día perdido A partir de ese comentario, el comunicador decidió compartir una anécdota familiar que, según contó, su esposa le había pedido expresamente que no revelara. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la advertencia. "Los padres ahora estamos como más resignados", expresó Pergolini antes de comenzar con el relato.

Entonces explicó que en más de una oportunidad sus hijos varones habían llevado invitadas a la casa y que la situación podía generar escenas inesperadas durante la mañana. "Nos pasó de estar así y que baja alguien y decir: '¿Y quién es esta chica?'. Tenemos tres, entonces no tirábamos nombre nunca. Bajan a desayunar solas", contó el periodista. "Yo no voy a decir cuál de los dos, pero se iba a trabajar igual y la dejaba", sumó el comunicador.

Dolores Galán, esposa del conductor, le pidió que no contara la historia. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La situación llevó a la familia a establecer una particular regla para evitar confusiones entre los integrantes de la casa. "Nosotros le dijimos 'mi amor, mi cielo, tenés una hermana'", contó el conductor sobre la advertencia que debieron hacerles a sus hijos.