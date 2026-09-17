El insólito drama que vive Jorge "Roña" Castro con sus quince hijos

Jorge "Roña" Castro estuvo como invitado este miércoles a Otro día perdido , donde repasó distintos aspectos de su vida personal. El exboxeador habló sobre sus hijos , contó cuántos nietos tiene y sorprendió al revelar la cantidad de matrimonios que tuvo.

Durante la charla, el periodista le preguntó a Castro cuántos hijos tenía. "Tengo quince", respondió el exdeportista, que enseguida bromeó sobre su numerosa familia: "Yo tenía que poblar la Argentina".

"El más chico tiene 16 y el más grande tiene 42", comentó el invitado. Luego, al hablar sobre su paternidad, agregó: "Empecé de chiquito, era un chico".

Castro destacó además el vínculo que mantiene actualmente con sus hijos . "Hoy en día mis hijos son mis amigos", aseguró el campeón de peso medio. Sin embargo, reconoció que tener una familia tan numerosa también le genera algunas dificultades a la hora de recordar fechas importantes. "Vos me preguntás hoy: '¿Es el cumpleaños de tal hijo?' y no me acuerdo", confesó "Roña".

Además de sus quince hijos , el exboxeador contó que tiene catorce nietos. Al referirse a sus hijas, lanzó una particular comparación: "Mis hijas son como el padre".

En otro momento de la entrevista, el exdeportista contó que actualmente está en pareja con Noelia y aseguró que vive tranquilo y bien. Fue entonces cuando Pergolini quiso saber cuántas veces había pasado por el altar.

"Siete matrimonios tuve", reveló Jorge "Roña" Castro. La respuesta sorprendió al conductor, que reaccionó con humor: "Es mejor ser tu abogado". "A todos les di por igual. En ese momento era campeón del mundo, la ganaba fácil siendo campeón. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo", aseguró el invitado.