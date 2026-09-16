Una reconocida actriz contradijo a Georgina Barbarossa y habló de Jorge Porcel: "Las chicas venían a..."

La figura de Jorge Porcel vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras las contundentes declaraciones de Georgina Barbarossa, quien llegó a expresar que deseaba que "Dios lo tenga en un tacho de mierda" por los padecimientos que sufrió a su lado, otras voces que formaron parte de su elenco salieron a dar su versión, mostrando caras completamente distintas de la misma época.

Las declaraciones de Sandra Villarruel Entre ellas, Sandra Villarruel aportó su testimonio, contradiciendo la imagen de acosador del capocómico. "Los recuerdos que tengo son buenos, lo que yo vi y cuento siempre es la oficina de él y una cola de chicas con madre al lado, las chicas con muy poca ropa, y nunca lo vi que se zarpara con alguien", aseguró la actriz.

Profundizando en su relato, Villarruel fue tajante al desmentir haber presenciado situaciones de abuso físico por parte del humorista. "Tenía 200 millones de defectos, Jorge, pero ese yo no se lo vi", sentenció, e incluso agregó una perspectiva muy polémica sobre la dinámica de aquella televisión: "Vi al contrario, vi que las chicas venían a regalarse a él, me mostraba las cartas con las barbaridades que le escribían".

Sin embargo, su defensa chocó de frente con un archivo que la producción le recordó en vivo, donde ella misma tildaba de "desastre" trabajar con él porque era déspota. En aquel viejo fragmento, Villarruel reconocía que el cómico la boicoteaba constantemente: "Decía mi letra, me tapaba la cámara. Era un tipo que la gente no lo quería mucho".

Carmen Barbieri: "Defiendo a las mujeres" Por su parte, Carmen Barbieri, exesposa del actor, se mostró profundamente afectada por la avalancha de denuncias. A través de un móvil, la conductora dejó en claro que durante su matrimonio jamás presenció estos episodios aberrantes, asegurando: "Yo nunca vi nada de gritos ni que salieran de los sketchs llorando... yo estaba ahí".