Ganó Solange Abraham: el rating que logró la final de Gran Hermano Generación Dorada

El reality de cerró su edición tras seis meses de competencia, la exparticipante de 2011 tuvo su revancha y se consagró ganadora frente a Yisela "Yipio" Pintos.

La expectativa en la pantalla chica llegó a su punto máximo este miércoles por la noche con la gran definición de Gran Hermano Generación Dorada. En una gala cargada de emotividad y conducida por Santiago del Moro, el programa de Telefe lideró ampliamente la franja horaria y consagró a Solange Abraham como la flamante campeona, cerrando así un ciclo de seis meses.

El dominio en el rating La batalla por la audiencia mostró una clara ventaja para el canal de las pelotas desde el primer momento. Minutos antes del inicio del reality, a las 22.14, Popstars le dejaba a Telefe un piso de 8,3 puntos, superando a Es mi sueño en El Trece, que registraba 7,5. A las 22.48, comenzó oficialmente la final y rápidamente se posicionó al frente con 12 puntos. Apenas tres minutos después, a las 22.51, escaló a 12,8, dejando muy atrás a Otro día perdido de El Trece, que medía 5,3.

El momento cumbre de la noche llegó exactamente a las 23.24. Cuando el conductor anunció el nombre de la elegida del público, el reality tocó su pico máximo de 13,2 puntos de rating. Ya con la ganadora celebrando, a las 23.29, el programa se mantenía en sólidos 12,5 puntos frente a los escasos 4,9 de su principal competidor.

La revancha de Solange y el premio millonario Sol Abraham en Gran Hermano 2011. Archivo MDZ Tras el recuento de los 30 mil votos emitidos por el público, y con una definición que el propio Del Moro había adelantado en LAM como muy reñida, Solange Abraham se impuso en el mano a mano decisivo frente a la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos. Previamente, el lunes pasado, la audiencia había ubicado a Charlotte Caniggia en el tercer puesto, dejando a Luana Fernández en el cuarto lugar.

Como campeona, Sol se hizo acreedora de un impactante premio compuesto por 70 millones de pesos en efectivo, una casa, el codiciado trofeo y millonarios contratos publicitarios.