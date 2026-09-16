Solange Abraham se consagró como la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

El reality vive su noche más esperada bajo la conducción de Santiago del Moro. Tras la salida de Yipio Pintos, la modelo ganó el premio mayor.

El estudio principal de Telefe encendió por última vez (hasta nuevo aviso) sus luces. En la noche del jueves se llevó a cabo la final de Gran Hermano Generación Dorada. Conducida por Santiago del Moro, la expectativa del público llegó a su punto máximo para este desenlace, cerrando seis meses de estrategia, convivencia y sucesivas galas de eliminación.

En esta instancia decisiva, el esperado mano a mano final por el título enfrentó a Sol Abraham y a Yisela "Yipio" Pintos. Este duelo definitivo terminó de configurarse tras los recientes movimientos del juego: luego de que Luana Fernández quedara en el cuarto lugar, el público decidió ubicar a Charlotte Caniggia en el tercer puesto durante la gala del pasado lunes.

Previo al comienzo del reality, el conductor logró adelantar en LAM (América TV) que la votación entre las mujeres estaba reñida. Con la ansiedad al límite, el programa inició pasada la media hora de las 22, Nicolás entró de blanco para luego presumir el trofeo. Además, no faltó el video emotivo de los momentos más destacados de la edición famosos, que inició en febrero, durando alrededor de seis meses en la pantalla de las tres pelotitas.

Entre los participantes destacados de esta temporada, estuvieron Yanina Zilli, Andrea del Boca, Danelik Galazán, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Campanita Pereira, Cola Almeida, Nazareno Pompei, Martín Rodríguez, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Franco Zunino, Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia, La Pincoya, Carmiña Masi, Nicolás “Nik” Sícaro, Fabio Agostini, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Juliana Díaz y Emmanuel Vich.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada Mientras el público define a la ganadora, la misma recibirá un importante premio compuesto por $70 millones en efectivo, una casa, un trofeo y contratos publicitarios.