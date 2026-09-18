La inesperada anécdota de Rafael Ferro que sorprendió por completo a Mario Pergolini: "Ayahuasca"

El conductor de Otro Día Perdido quedó sin palabras al escuchar la historia que compartió Rafael Ferro en su programa.

Mario Pergolini recibió la visita de grandes figuras esta semana en Otro Día Perdido y el jueves en la noche fue el turno de Rafael Ferro, un querido actor de extensa trayectoria. Durante la entrevista compartió un dato sobre sus padres que dejó sin palabras al conductor de El Trece.

El artista comentó que recuerda que en su casa "siempre había un vidente, algún brujo o algún tarotista". También destacó que "ahí yo creo que empecé a entrar en el mundo teatral porque es muy teatral". Posteriormente, contó una experiencia que él vivió años atrás y sorprendió.

"Yo iba a tomar ayahuasca los fines de semana como si fuera la Bresh, ponele, y cuando empezás con esa onda, empiezan a aparecer muchos ponchos peruanos, muchos gorros y mi hijo el más grande me decía: 'Papá, me da vergüenza'", comentó Rafael Ferro. Cuando decidió hacer la representación en pleno estudio, dejó atónito al propio Mario Pergolini que se llevó las manos al rostro.

La historia y baile de Rafael Ferro que dejó sin palabras a Mario Pergolini El actor, en medio de esa especie de "ritual", comenzó a bailar mientras, según su relato, se escuchaba música brasileña y, al abrir los ojos, se sorprendió por cómo lo estaban mirando sus hijos y reveló la frase que todos le dijeron: "Abro los ojos y los veo a los tres mirándome y me dicen: "Papá, vos no te estás convirtiendo en un chamán, sos un mamarracho'".