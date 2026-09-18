Filtraron una supuesta interna en la Quinta de Olivos que desató el enojo de Javier Milei: "Bifes volando"

El clima en la Quinta de Olivos parece estar lejos de la tranquilidad. Durante Argenzuela (C5N), Jorge Rial expuso una serie de supuestos incidentes que, de confirmarse, dibujarían un escenario de caos en la residencia oficial que habita el presidente Javier Milei.

Según el conductor, lo que comenzó como un altercado menor terminó desencadenando una grave crisis interna: "A partir de ahí empezó un pequeño, que hoy ya es grande, alud de despelotes en Olivos. Hay muchachos, hay despidos", lanzó al aire para abrir el tema.

"Churrascos voladores" El epicentro del conflicto que desató el enojo habría sido la cocina. Rial relató con asombro que los comedores y pasillos del predio fueron escenario de una escena sorpresiva. "Hay churrascos, esto que voy a decir es real, churrascos volando por el aire", aseguró el periodista, y agregó: "Bifes volando por el aire, pedazos de carne volando por el aire. Algunos de ellos convertidos en un misil presidente-cocinero".

El motivo de este estallido estaría ligado a exigencias culinarias insatisfechas respecto al menú diario del mandatario. De acuerdo con las palabras de Rial, la violenta discusión estalló debido a "un chef que no le pega al punto de la carne", un detalle gastronómico que habría colmado la paciencia en el entorno presidencial y derivado en la expulsión inmediata del personal involucrado.

Sin embargo, el altercado gastronómico no fue el único detalle alarmante revelado durante la transmisión. La polémica sumó una cuota de máxima tensión cuando se abordó la salud de los animales del mandatario. "Peleas porque parece que se intoxicó uno de los perros también", señaló Rial.