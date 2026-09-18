Con la presencia de Emilia Mernes: la lista de invitados de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El evento del año contará con figuras internacionales y profundas internas. Desde Emilia Mernes al destierro de otros, estos serían los convocados.

La inminente boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete convertirse en el evento del año, combinando una lista de invitados de talla internacional con profundas internas familiares y mediáticas. En LAM, Pilar Smith reveló los pormenores de la celebración, desde el diseño de las invitaciones hasta los nombres que conforman la exclusiva y polémica nómina de asistentes.

El escenario, la fecha y el enojo por la filtración El evento está proyectado para celebrarse a fines de octubre, rondando la fecha de Halloween, en las exclusivas instalaciones de El Dok. Se trata de un imponente y reservado predio donde se concentrarán tanto la ceremonia civil como la fiesta principal, a tan solo unos treinta minutos de distancia entre los distintos puntos del complejo. Según trascendió, el futbolista lucirá dos trajes de la firma Dolce & Gabbana para la ocasión. Sin embargo, los preparativos ya enfrentaron su primer sobresalto: la filtración del diseño de la invitación, una sobria tarjeta celeste decorada con una peonía, desató un fuerte enojo en la cantante, quien buscaba mantener el hermetismo absoluto.

Una cumbre de celebridades Lejos de ser una celebración íntima, el casamiento contará con aproximadamente trescientas personas, una cifra que el entorno considera "mediana" dadas las figuras involucradas. El sector del fútbol estará fuertemente representado por Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Luis Suárez y su esposa, y Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini.

Por el lado de la industria musical, darán el presente Lali Espósito, María Becerra, Nicki Nicole, Ángela Torres y la brasileña Anitta. El plano internacional aporta los nombres más sorpresivos de la velada: Chris Martin, líder de Coldplay, quien podría ofrecer un obsequio musical durante la fiesta; la artista colombiana Shakira, vinculada al círculo a través del grupo de amigas de Lele Pons y Stefi Roitman; el cantante nigeriano Burna Boy; la rapera británica Little Simz y la artista palestino-chilena Elyanna. También se suma a la lista el reconocido tiktoker estadounidense Carter Gregory.

El fin del mito con Emilia Mernes La confección de la nómina sirvió para desterrar uno de los rumores más fuertes de los últimos meses y confirmar una ruptura definitiva en el círculo íntimo de la novia. Emilia Mernes y Duki están formalmente invitados a la boda. Las cantantes retomaron el contacto, limaron asperezas y se siguen mutuamente en redes sociales, descartando por completo las versiones de un enfrentamiento por un supuesto affaire entre Mernes y De Paul.