Insólito: una fanática vende una supuesta uña postiza de Tini Stoessel por una suma exorbitante

La oferta comenzó con un monto astronómico, se modificó con el correr de las horas y generó todo tipo de bromas.

La figura de Tini Stoessel vuelve a generar tendencia por situaciones totalmente inesperadas. / @tinistoessel

Tini Stoessel volvió a convertirse en el centro de atención digital, aunque esta vez no fue por sus lanzamientos musicales ni por cuestiones familiares. Tras el recital del pasado viernes 11 de septiembre, trascendió que una seguidora puso a la venta una supuesta uña postiza que habría pertenecido a la cantante.

A cuánto vendían una uña de Tini en las redes Las capturas del anuncio se multiplicaron velozmente en las plataformas digitales. @tinistoessel La oferta apareció publicada en la sección de ventas de una famosa plataforma digital bajo una descripción directa: "Uña postiza de Tini Stoessel. Esa uña postiza se le salió a Tini Stoessel después de un concierto". El valor inicial exigido llamaba la atención de cualquiera: la usuaria pedía originalmente 300 mil pesos por el pequeño objeto.

Con el paso del tiempo, el precio se redujo a 200 mil pesos, para finalmente aclarar en la descripción que el monto total resultaba negociable. A pesar de que el anuncio fue dado de baja poco tiempo después, las capturas de pantalla se viralizaron con gran rapidez en la red social X.

La publicación en la plataforma de compras causó revuelo entre los fanáticos de la cantante. @realtime Como era de esperarse, la comunidad virtual reaccionó al instante con comentarios irónicos y chistes de todo tipo sobre la autenticidad del producto. "Dice Alejandro Stoessel que le corresponde el 70% de esa venta" y "Anda a comprobar que esta uña es de Tini, jajaja", escribieron algunos usuarios entre risas.