"Es un delirio": Tini Stoessel y su familia se disputan la fortuna millonaria y hay polémica picantísima

Tini Stoessel quedó nuevamente en el centro de la escena pública. En LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, revelaron los detalles sobre el supuesto acuerdo económico que negocia la cantante con su entorno familiar.

Según explicó la periodista Pilar Smith, una reciente auditoría sobre los 15 años de carrera de la artista situó el patrimonio total en 89 millones de dólare s. La cifra superó con frecuencia las estimaciones previas que rondaban los 70 millones.

La reacción del círculo cercano a su padre no tardó en llegar. "Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto" , relató Smith al aire.

El cálculo contempla los ingresos generados desde la época de Violetta, incluyendo ficciones, productos derivados, marcas y giras. Sin embargo, desde el sector del productor argumentan que la pausa durante la pandemia afectó los ingresos proyectados.

El esquema de división propuesto otorga a Martina el 70 por ciento del total, reteniendo la liquidez exclusiva y la totalidad de los derechos sobre su catálogo musical, contratos y sponsoreos.

Por su parte, Alejandro Stoessel recibiría un 15 por ciento como compensación por su gestión comercial previa, más la mitad de un inmueble en San Isidro. El porcentaje restante se distribuiría en un 10 por ciento para su madre, Mariana Muzlera, y un 5 por ciento para su hermano Francisco.

Las diferencias monetarias exponen un capitulo complejo en la administración de las cuentas familiares, manteniendo la atención sobre el destino final de la fortuna.