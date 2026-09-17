Rodrigo Lussich cruzó al papá de Tini Stoessel y no irá a la mediación judicial: "Qué caradura esta sanguijuela"

Lejos de dar marcha atrás, el periodista cuestionó la estrategia del empresario y confirmó que no asistirá a ninguna mediación.

Rodrigo Lussich quedó involucrado en una fuerte polémica luego de que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera iniciaran acciones legales contra periodistas que revelaron detalles de la interna familiar con Tini Stoessel. Sin embargo, el conductor de Intrusos dejó en claro que la demanda no frena sus opiniones.

Lussich explotó contra Alejandro Stoessel Consultado por La Mañana con Moria, el periodista uruguayo se refirió a una eventual mediación y fue tajante sobre su postura: "No me presento a mediaciones de estas pelotudeces, trato de no perder el tiempo ni hacerle perder tiempo a la Justicia".

Además, el conductor criticó la decisión del empresario de avanzar contra los comunicadores que abordaron el tema en televisión. En esa línea, remarcó la naturaleza del rubro y la magnitud del conflicto con la propia cantante.

"Nosotros hacemos televisión... show y chimentos. Nadie lo está acusando con nada concreto. Su honorabilidad la pone en juego su propia hija cuando lo acusa de lo que lo acusa... de afanarle guita. De eso no se vuelve. Agarrártela con los periodistas me parece flojísimo", lanzó con ironía.

El conductor de América TV defendió el trabajo periodístico en el rubro del espectáculo. Captura Eltrece Lejos de bajar el perfil, Lussich desestimó cualquier tipo de intimidación. "No me victimizo con semejantes pelotudeces, menos cuando la amenaza viene de Alejandro Stoessel", disparó en sus redes sociales.