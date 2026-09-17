Así sería la invitación para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: diseño exclusivo, fecha y lugar
Gustavo Méndez mostró en vivo la tarjeta virtual elegida por la pareja para el evento previsto en Exaltación de la Cruz.
La euforia por el próximo casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumó un capítulo revelador. Este jueves, al aire de La mañana con Moria por eltrece, se filtró la invitación virtual que la pareja comenzó a enviar a sus seres queridos.
Así es la tarjeta de invitación de Tini y De Paul para su boda
El periodista Gustavo Méndez mostró en vivo el diseño de la tarjeta, ilustrada con acuarelas en torno a una flor azul. Según detalló, la celebración está prevista para el próximo 19 de diciembre a las 21 horas en el exclusivo predio Dock Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La estética de la invitación llamó de inmediato la atención de Moria Casán. Méndez aclaró que se trata de una peonía azul, una flor de origen asiático que simboliza la prosperidad, la fidelidad, el afecto sincero y los nuevos comienzos en la pareja.
Al tratarse de una flor que no existe naturalmente en tono azul, su elección busca representar un vínculo extraordinario, la paz y la estabilidad emocional dentro de la pareja.
La lista de confirmados ya contempla a figuras de primer nivel internacional. "Son más de 300 invitados, una megafiesta. Lionel Messi ya tiene esta invitación en su celular", aseguró Méndez respecto a la presencia de la estrella del fútbol.
Sin embargo, el festejo no está exento de polémicas en el plano familiar. En el mismo ciclo televisivo señalaron que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de la artista, no habrían sido incluidos en la tanda inicial de envíos.
"Les dijo a sus padres: 'Ustedes no van a ser parte de esto'", afirmó el panelista, dejando al descubierto el complejo momento que atraviesa el entorno de la cantante previo al esperado enlace.