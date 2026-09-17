Así sería la invitación para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: diseño exclusivo, fecha y lugar

Gustavo Méndez mostró en vivo la tarjeta virtual elegida por la pareja para el evento previsto en Exaltación de la Cruz.

Los detalles de la invitación más esperada por todos. / Archivo MDZ

La euforia por el próximo casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumó un capítulo revelador. Este jueves, al aire de La mañana con Moria por eltrece, se filtró la invitación virtual que la pareja comenzó a enviar a sus seres queridos.

Así es la tarjeta de invitación de Tini y De Paul para su boda El periodista Gustavo Méndez mostró en vivo el diseño de la tarjeta, ilustrada con acuarelas en torno a una flor azul. Según detalló, la celebración está prevista para el próximo 19 de diciembre a las 21 horas en el exclusivo predio Dock Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La tarjeta virtual de la boda fue presentada de forma exclusiva durante la emisión de La mañana con Moria. @mecomprendesmendez La estética de la invitación llamó de inmediato la atención de Moria Casán. Méndez aclaró que se trata de una peonía azul, una flor de origen asiático que simboliza la prosperidad, la fidelidad, el afecto sincero y los nuevos comienzos en la pareja.

Al tratarse de una flor que no existe naturalmente en tono azul, su elección busca representar un vínculo extraordinario, la paz y la estabilidad emocional dentro de la pareja.

La ilustración de la peonía azul fue elegida especialmente por Tini para reflejar la lealtad y lo extraordinario del vínculo. Captura Instagram @mecomprendesmendez La lista de confirmados ya contempla a figuras de primer nivel internacional. "Son más de 300 invitados, una megafiesta. Lionel Messi ya tiene esta invitación en su celular", aseguró Méndez respecto a la presencia de la estrella del fútbol.