Wanda Nara anunció el debut de Masterchef Celebrity 2026 con un insólito sketch junto al jurado: el video

Wanda Nara encabezará el ciclo que contará con la incorporación de Maru Botana al jurado y un cambio de último minuto.

Wanda Nara lideró la presentación del reality con estética de vuelo comercial. / Captura @telefe

Telefe terminó con el misterio y oficializó la fecha de estreno para la esperada edición de MasterChef Celebrity. En la antesala del desenlace de Gran Hermano: Generación Dorada, el canal emitió una divertida producción especial para anunciar el lanzamiento del certamen culinario.

Vuelve un gran de la TV, vuelve Masterchef Celebrity Bajo el título MasterChef: El Despegue, Wanda Nara apareció caracterizada como azafata de un avión. "Bienvenidos, Telefe anuncia e l despegue del vuelo MasterChef 2026", expresó la conductora al inicio del sketch que presentó a los competidores.

El programa culinario ocupará el prime time de Telefe a partir del 28 de septiembre. Captura Instagram @telefe La gran novedad de esta edición está en el jurado. Junto a Damián Betular y Germán Martitegui se sumó Maru Botana, quien tomará el lugar de Donato de Santis tras su alejamiento en la temporada previa. Nara celebró la incorporación en sus redes con una foto junto al equipo y la frase: "La tripulación de mis sueños".

El armado de la nómina de famosos sufrió una modificación determinante antes de iniciar las grabaciones. L-Gante quedó fuera del ciclo y la producción confirmó a Mike Amigorena como su reemplazante en la lista de 24 participantes.

Un grupo muy variado de 24 famosos buscará quedarse con la victoria en las cocinas. Captura Telefe Entre las figuras confirmadas destacan Lizy Tagliani, Marta Fort, Luck Ra, Juli Poggio, Pachu Peña, Elizabeth Vernaci y Hernán Drago. La nómina se completa con Alejandro Lerner, More Beltrán, Pablo Migliore, Edith Hermida y Grego Rossello, entre otros.