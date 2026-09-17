5 Seconds of Summer volvió a Argentina y se proclamó la "mejor boyband": así fue el show en el Movistar Arena

Tres años después de su última visita, 5 Seconds of Summer regresó a Buenos Aires para presentar “Everyone’s A Star!”, repasó más de una década de canciones y jugó con las etiquetas de la industria pop ante sus seguidores en el Movistar Arena.

Tres años después de su última visita, 5 Seconds of Summer volvió a encontrarse con el público argentino. Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin llegaron al Movistar Arena con “Everyone’s A Star!”, su sexto álbum, y un show que recorrió más de una década de canciones mientras jugaba con humor e ironía con aquella etiqueta de “boyband” que los acompaña desde sus comienzos.

“NOT OK” abrió la noche y marcó el ingreso de la nueva etapa del cuarteto australiano. Después llegaron “No. 1 Obsession”, “Teeth”, “Easier” y “More”, antes de continuar con “I Still Feel the Same”, “No Shame” y “She’s Kinda Hot”.

5 Seconds of Summer presentó su nueva era Una parte central del concierto estuvo dedicada a “Everyone’s A Star!”, el último material de estudio que lanzaron en 2025. “Boyband”, con su mirada irónica sobre la etiqueta que persiguió al grupo desde sus inicios, apareció junto a “Telephone Busy”, “Evolve” y “Bad Omens”.

Como si fuera poco, los fanáticos pudieron ver una serie de videos en formato de falso documental. Uno de ellos presentó una supuesta separación para que cada integrante continuara con sus proyectos personales y sirvió como introducción a cada bloque solista. “Starting Line”, “Have You Found What Ur Looking For”, “Don't Forget You Love Me” y “Enough” mostraron esas diferentes facetas antes del reencuentro de los cuatro músicos.

De “Amnesia” a una sorpresa para Buenos Aires El regreso del grupo completo llegó con una versión acústica de “Amnesia”, canción publicada en 2014 que fue acompañada por las voces del Movistar Arena. La noche también tuvo una particularidad reservada para cada ciudad de la gira: la secret song. Para Buenos Aires, la elegida fue “Babylon”.