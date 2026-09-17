La foto que encendió las alarmas: pillaron a Eduardo Costantini muy cerca de Graciela Alfano

La cuenta de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda sacó a la luz una imagen de la exvedette junto al empresario. ¿Qué dijo Alfano al respecto?

Recientemente, Elina Costantini se convirtió en noticia por lo que contó Yanina Latorre en su programa de El Observador. Según relató la periodista, ambas coincidieron en un evento solidario y la esposa de Eduardo Costantini la habría empujado en la pista de baile, algo que la empresaria desmintió por completo.

Mientras la polémica continúa alrededor de Elina, en las últimas horas comenzó a circular una imagen de Graciela Alfano junto a Eduardo Costantini, quienes fueron fotografiados en la calle. "Costantini y Alfano a pura charla y abrazos. Ojooo, Elinita Fernández", escribió la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda en Instagram.

La foto que compartieron de Alfano junto a Eduardo Costantini. Captura de pantalla Instagram Sqp_oficial. Fue entonces que la exvedette se refirió al encuentro que tuvo con el empresario, luego de que la foto comenzara a circular en redes sociales y generara especulaciones. La actriz habló en vivo en El Diario de Mariana y aclaró cuál es su vínculo con Eduardo.

"Sí claro, nos saludamos hoy", explicó Alfano al ser consultada por la imagen que había comenzado a generar repercusiones.

La actriz admiró el amor que hay entre Elina y Eduardo Costantini. Desde el estudio bromearon con la posibilidad de que tuviera algún inconveniente con la esposa del empresario. Sin embargo, la Graciela fue contundente al referirse a Elina: "No. Elina es una gran amiga, la amo, la admiro y me parece una chica fantástica". "Además nos vemos porque somos vecinas y vivimos en frente", contó la exvedette.