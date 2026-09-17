La foto que encendió las alarmas: pillaron a Eduardo Costantini muy cerca de Graciela Alfano
La cuenta de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda sacó a la luz una imagen de la exvedette junto al empresario. ¿Qué dijo Alfano al respecto?
Recientemente, Elina Costantini se convirtió en noticia por lo que contó Yanina Latorre en su programa de El Observador. Según relató la periodista, ambas coincidieron en un evento solidario y la esposa de Eduardo Costantini la habría empujado en la pista de baile, algo que la empresaria desmintió por completo.
Mientras la polémica continúa alrededor de Elina, en las últimas horas comenzó a circular una imagen de Graciela Alfano junto a Eduardo Costantini, quienes fueron fotografiados en la calle. "Costantini y Alfano a pura charla y abrazos. Ojooo, Elinita Fernández", escribió la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda en Instagram.
Fue entonces que la exvedette se refirió al encuentro que tuvo con el empresario, luego de que la foto comenzara a circular en redes sociales y generara especulaciones. La actriz habló en vivo en El Diario de Mariana y aclaró cuál es su vínculo con Eduardo.
"Sí claro, nos saludamos hoy", explicó Alfano al ser consultada por la imagen que había comenzado a generar repercusiones.
Desde el estudio bromearon con la posibilidad de que tuviera algún inconveniente con la esposa del empresario. Sin embargo, la Graciela fue contundente al referirse a Elina: "No. Elina es una gran amiga, la amo, la admiro y me parece una chica fantástica". "Además nos vemos porque somos vecinas y vivimos en frente", contó la exvedette.
Lejos de cualquier especulación, la actriz también destacó la relación entre Elina y Eduardo Costantini. "Creo que es una pareja fabulosa. Lo veo muchas veces a Eduardo paseando a Kahlo Milagro, es un padre increíble. Los veo tratarse con tanto amo", aseguró Alfano.
La actriz también reveló qué le dijo al empresario durante el encuentro que tuvieron. "Le dije: 'Eduardo, sigan adelante. A mí me han envidiado mucho en la vida, pero creo que lo que más se envidia es una pareja que se ama'", comentó Graciela Alfano.