¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Tomá nota de lo que hay para ver en el cine desde hoy. / Archivo MDZ

Sin lugar a dudas, el 2026 ha sido un gran año para el cine y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno Resident Evil: Noche Cero Resident Evil, noche cero. IMDB Sinopsis: De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinterpretación de la franquicia Resident Evil. En una historia totalmente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera para sobrevivir llena de acción y sin tregua, mientras una fatídica y espantosa noche se sumerge en el caos.

Duración: 94 minutos

Elenco: Austin Abrams, Kali Reis, Zach Cherry

Puella Magi Madoka Magica: La Rebelión Puella Magi Madoka Magica: La Rebelión. IMDB Sinopsis: Madoka Kaname y sus amigas llevan una vida aparentemente perfecta, pero Homura Akemi comienza a sospechar que algo no está bien. Mientras extraños acontecimientos se suceden a su alrededor, Homura se verá obligada a confrontar sus propios recuerdos y descubrir la verdad detrás de este mundo aparentemente ideal. Vive en pantalla grande Puella Magi Madoka Magica: Rebellion, la tercer entrega que llevará los límites de las chicas mágicas a un nuevo y sorprendente destino.