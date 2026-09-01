5 Seconds of Summer regresa a Buenos Aires con nuevo disco: fecha, lugar y entradas

La banda australiana se reencontrará con el público argentino para presentar en vivo las canciones de “Everyone’s A Star!”. Conocé los detalles de la fecha.

5 Seconds of Summer volverá a Argentina el próximo 16 de septiembre para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires. El cuarteto australiano llegará con su gira mundial “Everyone’s A Star!”, en la que estrenará en vivo las canciones de su sexto álbum de estudio y repasará los éxitos de sus más de diez años de trayectoria.

El regreso marcará un nuevo encuentro entre 5 Seconds of Summer y sus seguidores argentinos, luego de la presentación que la banda realizó en 2023 en el Luna Park, donde agotó las entradas. Esta vez, el grupo desembarcará en un escenario diferente y con nuevo material.

“Everyone’s A Star!”, el sexto disco de 5 Seconds of Summer “Everyone’s A Star!” representa el comienzo de una nueva etapa creativa para la formación australiana. El álbum fue grabado entre Los Ángeles y Nashville y contó con la participación de productores como Jason Evigan, Julian Bunetta y John Ryan.

5 Seconds of Summer se presentará el 16 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Gentileza El disco propone una combinación de diferentes géneros y un sonido renovado dentro de la identidad musical que el grupo desarrolló a lo largo de su trayectoria. Entre las canciones que forman parte de esta etapa aparecen “NOT OK”, “Telephone Busy”, “Boyband” y “Everyone’s A Star!”, tema que también le da nombre al álbum y a la gira mundial.

La historia de 5 Seconds of Summer con el público argentino La próxima presentación será la tercera visita del grupo a Argentina. Su debut en el país se produjo en 2019, cuando llegó en el marco del “5SOS III Tour”. Cuatro años después, en 2023, regresó para presentarse en el Luna Park. En aquella oportunidad, 5 Seconds of Summer agotó las localidades y ofreció un repertorio que recorrió diferentes momentos de su carrera.