La sorpresiva prohibición de Gran Hermano Uruguay que excluye a los argentinos y que causó polémica

La edición del país vecino inicia el 20 de septiembre. Sin embargo, una fuerte medida fue tomada con participantes extranjeros: los detalles.

La cuenta regresiva para el desembarco del formato de convivencia a la televisión abierta uruguaya llegó con polémica incluida. Canal 10 confirmó todos los detalles de su primera edición local, la cual generó un fuerte debate en redes sociales tras anunciarse una tajante condición: no se permitirán concursantes argentinos ni de ninguna otra nacionalidad extranjera.

Sin famosos, sin argentinos Durante la emisión de Subrayado Tarde, el canal anunció formalmente que Gran Hermano Uruguay debutará el próximo domingo 20 de setiembre a las 21:15 horas, bajo la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli.

El programa contará con un total de 21 participantes seleccionados de más de 6.000 postulaciones de distintos puntos del país, quienes afrontarán un aislamiento total proyectado por tres meses. Sin embargo, lo que encendió las alarmas y desató comentarios en el ecosistema digital fue la confirmación sobre el perfil de los jugadores:

Cero extranjeros: La producción ratificó que el 100% de los competidores serán de nacionalidad uruguaya.

Sin famosos: El casting estuvo enfocado estrictamente en personas ajenas al medio artístico tradicional.

Esencia tradicional: Se confirmó el regreso del clásico supermercado para el abastecimiento y el formato original para las placas de nominación y votación. Repercusiones y la reacción del medio La decisión de cerrar las puertas a jugadores de la región generó posturas divididas. Incluso figuras consagradas del formato en el país vecino, como el ganador de Gran Hermano Argentina Bautista Mascia, opinaron sobre la medida. "Lo peor de todo es que estoy de acuerdo; deberían meter participantes argentinos. Quizá entren después", expresó ante un tuit que opinaba sobre la exclusión de extranjeros en la versión argentina.