"Fui una idiota todos estos años": Carmen Barbieri destrozó el recuerdo de Jorge Porcel tras el desgarrador relato de Georgina

Aunque aseguró no haber presenciado malos tratos durante su noviazgo de cuatro años, Barbieri eligió respaldar la palabra de las mujeres.

El estreno de la biopic sobre Moria Casán reflotó historias del espectáculo de los años 80 y puso nuevamente bajo la lupa a Jorge Porcel. Luego de que Georgina Barbarossa relatara las desgarradoras situaciones de manoseo y acoso que sufrió por parte del humorista, Carmen Barbieri rompió el silencio para dar su postura.

El apoyo de Carmen Barbieri a su amiga tras los dichos sobre Jorge Porcel La ex pareja del capocómico fue abordada por el cronista de Sálvese quien pueda en América TV. En el intercambio, la actriz analizó los hechos desde su perspectiva de cuando apenas tenía 19 años y compartía elenco como bailarina.

"Ese Porcel del que hablan muchas yo no lo viví. No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, las respeto, porque capaz que les pasó", comenzó aclarando Barbieri para dejar en claro su solidaridad con los testimonios.

Respecto a lo contado por su colega y amiga, Georgina Barbarossa, la conductora admitió la enorme preocupación que le causó enterarse de esa realidad guardada durante tanto tiempo.

Barbieri repasó los años en los que convivió con el capocómico al inicio de su carrera. Captura SQP "Me preocupó porque digo '¿qué mal le habrá pasado Georgi?' Dios, y yo vivía con un monstruo, Dios mío, y no lo sabía, y ella no me lo habrá querido decir para que yo no me ponga mal", manifestó con angustia.