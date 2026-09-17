Fin de semana en Mendoza: las mejores propuestas para agendar y salir este viernes

El viernes 18 de septiembre arranca el fin de semana con una agenda llena de opciones para salir y disfrutar. Música en vivo, obras de teatro y muestras de arte se suman a la cartelera de Mendoza para armar un gran plan.

Dónde: Sala de arte de la Legislatura

Se podrá visitar hasta el viernes 2 de octubre.

Dónde: Sala Armando Tejada Gómez, ubicada en el Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un valor de $12.000. Se compra por la página EntradaWeb.

Un hombre solo es demasiado para un hombre solo. Gentileza Prensa.

Un hombre solo es demasiado para un hombre solo: Joaquín tiene 70 años, está jubilado, le sobra tiempo y le falta inspiración. Hasta que le surge una pasión tardía y debe decidir entre permanecer en la comodidad o arriesgarlo todo. Una obra íntima, sensible y actual sobre la soledad, el amor y el vértigo de empezar de nuevo aun cuando parece ser tarde.

Dónde: Teatro en Casa (Delgado A. 272, Ciudad).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un valor de $30.000 (incluye empanadas de carne o verdura y vino o limonada). Se consiguen por EntradaWeb o al siguiente número de teléfono: 2616481664.

Grieg y Siberius. EntradaWeb.

Grieg y Sibelius: la Orquesta Sinfónica tendrá el lujo de recibir una vez más la visita del virtuoso violinista argentino Xavier Inchausti, actual concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, quien ejecutará el Concierto para violín de Sibelius. Se interpretarán, además, el poema sinfónico Finlandia de Jean Sibelius y la Suite Nº 1 de Peer Gynt de Edvard Grieg para enmarcar una noche dedicada al romanticismo nórdico.

Dónde: Sala Roja, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un costo de $15.000, mientras que la entradas para la comunidad UNCuyo el precio es de $12.000. Se adquiere por EntradaWeb.

La leona de los llanos. EntradaWeb.

La leona de los llanos: a través de documentación y escritos de la época, este espectáculo de radioteatro en escena rescata la figura y la obra de Victoria Romero, una aguerrida y valiente mujer que peleó codo a codo junto a su esposo, el caudillo riojano Ángel Chacho Peñaloza, tanto en la vida como en el campo de batalla. Se enfrentaron a un sistema opresivo y centralista porteño que buscaba quedarse con las rentas de las provincias y el control de la Aduana, mientras que buscaban tan solo darle una mejor calidad de vida y amparo a las personas más humildes y sometidas de todo el pueblo argentino. Una historia de amor, de lucha y de un legado de resistencia y valor. Una mirada hacia nuestro pasado y una advertencia para el futuro.

Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).

Horario: 10 h.

La entrada general vale $6.000. Menores abonan a partir de los 10 años. Se consigue por EntradaWeb.