Fin de semana en Mendoza: las mejores propuestas para agendar y salir este viernes
Si todavía no definís cómo va a comenzar tu fin de semana, te dejamos cinco planes que no te podés perder en Mendoza.
El viernes 18 de septiembre arranca el fin de semana con una agenda llena de opciones para salir y disfrutar. Música en vivo, obras de teatro y muestras de arte se suman a la cartelera de Mendoza para armar un gran plan.
Te compartimos los mejores espectáculos para no perderte nada:
- Evolución, muestra de escultura en madera: el grupo Ensamblados, integrado por Milena Aguinaga, María Paula Carrieri, Daniel Noli y Enrique Segatore, presenta un cuerpo de obra que a través de la talla en madera explora la evolución desde diferentes miradas. Con la curaduría del maestro Fernando Rosas.
Dónde: Sala de arte de la Legislatura
Se podrá visitar hasta el viernes 2 de octubre.
Entrada libre y gratuita.
- Maldita por una pensión: la obra transcurre en la pensión de la Tana, una mujer trans atrapada en el recuerdo de un viejo amor, acompañada por un grupo de mujeres trans de distintas personalidades, que alquilan sus habitaciones allí, cruzando historias y relatos donde el polvo de los recuerdos se mezcla con la furia del presente. Ellas se niegan a ser olvidadas y apagarse en el anacronismo de la pensión. Así es como mediante un conjuro vuelven a brillar entre plumas, risas y rebeldía. Pero al desoír las advertencias, nada que haga intervenir a los espíritus del mas allá es sin consecuencias. Cuando la máscara cae por un error humano reverbera la pregunta: ¿Y vos quién sos?
Dónde: Sala Armando Tejada Gómez, ubicada en el Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
Horario: 21 h.
La entrada general tiene un valor de $12.000. Se compra por la página EntradaWeb.
- Un hombre solo es demasiado para un hombre solo: Joaquín tiene 70 años, está jubilado, le sobra tiempo y le falta inspiración. Hasta que le surge una pasión tardía y debe decidir entre permanecer en la comodidad o arriesgarlo todo. Una obra íntima, sensible y actual sobre la soledad, el amor y el vértigo de empezar de nuevo aun cuando parece ser tarde.
Dónde: Teatro en Casa (Delgado A. 272, Ciudad).
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un valor de $30.000 (incluye empanadas de carne o verdura y vino o limonada). Se consiguen por EntradaWeb o al siguiente número de teléfono: 2616481664.
- Grieg y Sibelius: la Orquesta Sinfónica tendrá el lujo de recibir una vez más la visita del virtuoso violinista argentino Xavier Inchausti, actual concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, quien ejecutará el Concierto para violín de Sibelius. Se interpretarán, además, el poema sinfónico Finlandia de Jean Sibelius y la Suite Nº 1 de Peer Gynt de Edvard Grieg para enmarcar una noche dedicada al romanticismo nórdico.
Dónde: Sala Roja, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un costo de $15.000, mientras que la entradas para la comunidad UNCuyo el precio es de $12.000. Se adquiere por EntradaWeb.
- La leona de los llanos: a través de documentación y escritos de la época, este espectáculo de radioteatro en escena rescata la figura y la obra de Victoria Romero, una aguerrida y valiente mujer que peleó codo a codo junto a su esposo, el caudillo riojano Ángel Chacho Peñaloza, tanto en la vida como en el campo de batalla. Se enfrentaron a un sistema opresivo y centralista porteño que buscaba quedarse con las rentas de las provincias y el control de la Aduana, mientras que buscaban tan solo darle una mejor calidad de vida y amparo a las personas más humildes y sometidas de todo el pueblo argentino. Una historia de amor, de lucha y de un legado de resistencia y valor. Una mirada hacia nuestro pasado y una advertencia para el futuro.
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).
Horario: 10 h.
La entrada general vale $6.000. Menores abonan a partir de los 10 años. Se consigue por EntradaWeb.