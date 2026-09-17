De medicamentos a una cafetera: las compras del Estado mendocino

El Estado de Mendoza mantiene un intenso movimiento de compras y contrataciones . El portal oficial COMPR.AR registra 314 procesos con apertura en los últimos 30 días, un universo que reúne distintas modalidades de contratación utilizadas por la administración provincial.

Dentro de ese conjunto aparecen contrataciones directas, licitaciones y convenios marco. El sistema oficial permite consultar los expedientes, sus objetos, los organismos compradores, los proveedores participantes y, cuando corresponde, las ofertas y adjudicaciones.

El relevamiento muestra que una parte importante de los procesos recientes está vinculada al sistema sanitario.

De acuerdo al portal, en lo que va de este año, el Estado mendocino compró $ 8.856.674.250 por contratación directa; $ 136.814.910.453 por convenio marco y $ 71.680.005.308 por licitación pública.

Entre las contrataciones publicadas en el último mes, aparecen pedidos del Hospital Central, el Hospital Lagomaggiore y el Hospital General Alvear.

En el Central figuran procesos para adquirir nitrato de plata en barra, material para cirugía de tórax, jeringas para Dermatología y medicamentos, entre otros insumos.

El Lagomaggiore, en tanto, tiene expedientes para la compra de leche modificada, clorhexidina y medicamentos que no tuvieron oferta dentro del Convenio Marco.

También aparecen compras destinadas a cubrir necesidades específicas de pacientes y servicios hospitalarios. El peso del sistema sanitario dentro de las compras estatales no resulta extraño: se trata de una de las áreas con mayor volumen de bienes y servicios necesarios para mantener la atención diaria.

Pero el listado también permite observar otros gastos menos habituales.

De software a grupos electrógenos

La Administración Tributaria Mendoza publicó una contratación directa para el alquiler de un software de marcación durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El Registro Civil, por su parte, recurrió a la misma modalidad para adquirir insumos informáticos.

Y la Subsecretaría de Cultura abrió un proceso para contratar el servicio de generación eléctrica y alquiler de grupos electrógenos para una actividad denominada MOOD Primavera.

La cafetera de casi $7,2 millones

Entre los expedientes aparece uno particularmente llamativo por el objeto de la contratación. El Ministerio de Gobierno tramitó una contratación directa para adquirir e instalar una máquina cafetera express y un equipo de ósmosis de filtrado o ablandador de agua para la cocina del cuarto piso de Casa de Gobierno, como contó MDZ.

Pero finalmente en abril fue dada por fracasada la compra por superar los montos presupuestarios que ha establecido el Gobierno como límites. El proceso tuvo apertura el 17 de marzo de 2026 y recibió dos ofertas. La primera fue presentada por Fortaleza SRL, por $7.211.475.La segunda correspondió a PRS SAS, por $9.191.750.La diferencia entre ambas propuestas fue de $1.980.275. La segunda oferta resultó aproximadamente 27,5% superior a la primera.

El expediente identifica dos renglones: una cafetera express y un equipo purificador y ablandador de agua. El procedimiento fue encuadrado como contratación directa bajo el artículo 144 de la Ley 8706 y contempló una adjudicación total a un único proveedor.

Un dato adicional: el proceso tuvo dos proveedores participantes y dos ofertas confirmadas, por lo que el expediente no muestra una compra realizada simplemente sin competencia de precios. Finalmente, se dio marcha atrás.

Contratación directa no significa irregularidad

El dato requiere una aclaración importante. Que una compra sea realizada mediante contratación directa no significa por sí mismo que exista una irregularidad. Es una modalidad contemplada por la normativa provincial.

De hecho, el sistema oficial publica los expedientes y permite seguir distintas etapas del procedimiento. El portal de Contrataciones Abiertas explica que Mendoza publica información sobre contrataciones directas, convenios marco y licitaciones, incluyendo las etapas de convocatoria, adjudicación y contratación.

El Gobierno provincial cuenta con un sistema de datos abiertos que permite analizar la evolución de las compras estatales.

La plataforma utiliza el estándar internacional OCDS —Open Contracting Data Standard— y publica información de los procesos de contratación en sus diferentes etapas. Según la propia política de publicación, los datos incluyen licitaciones públicas, contrataciones directas y convenios marco y no existe un monto mínimo o máximo que deje una contratación fuera de la base.

El sistema también permite consultar el monto adjudicado y analizar las compras según organismo, modalidad y proveedor.

Los últimos 30 días: 314 procesos

El dato de los 314 procesos abiertos durante los últimos 30 días funciona como una fotografía del movimiento de las compras públicas, pero no debe confundirse con 314 contrataciones directas.

El universo incluye diferentes modalidades y el portal no muestra, en la vista pública consultada, un contador consolidado que permita afirmar que determinada cantidad de esos 314 expedientes corresponde exclusivamente a contratación directa.

Lo que ya permite observar el sistema es la diversidad de las compras: medicamentos, insumos quirúrgicos, informática, software, servicios para eventos y equipamiento para oficinas públicas.