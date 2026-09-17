Investigan si la UOM intervino en la compra del departamento debajo del de Cristina Kirchner

La Justicia analiza el patrimonio de María Soledad Calle y los convenios firmados entre el gremio UOM y la empresa USEM S.A.

La Justicia avanzó en las medidas de prueba para precisar la procedencia de los fondos utilizados en la compra del departamento del primer piso de la calle San José 1111, propiedad situada inmediatamente debajo de la vivienda donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. La titular del inmueble es María Soledad Calle, y una de las hipótesis bajo análisis examina si el dinero empleado para la operación inmobiliaria proviene de fondos vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El foco de la pesquisa se concentra en el entramado financiero entre Calle, el sindicato metalúrgico y la firma USEM S.A., empresa que suscribió un convenio comercial con la UOM en 2023. Dos años después, en agosto de 2025, se concretó la adquisición del departamento bajo sospecha.

Archivo Los investigadores buscan determinar si parte de los activos canalizados mediante la empresa USEM S.A. terminaron en el patrimonio de Calle y, eventualmente, en la operación del inmueble. Sobre esto, la representación legal de Calle rechazó la acusación, sostuvo que la propiedad fue adquirida "con recursos propios" y argumentó que la intención original era destinar la vivienda al funcionamiento de una fundación.

Balances bajo la lupa y la conexión con USEM S.A. En el marco de las diligencias contables, la Justicia confirmó que Calle prestó servicios para la UOM y obtuvo el detalle oficial de sus remuneraciones, datos que actualmente son cotejados con la evolución de su patrimonio integral, el cual incluye también vehículos particulares sometidos a peritaje.

N/A Paralelamente, la investigación busca determinar el volumen de dinero que USEM S.A. percibió a raíz de sus acuerdos con el gremio y cuál fue el recorrido posterior de esas sumas. Según consta en la documentación contable de la entidad sindical, el balance cerrado al 31 de diciembre de 2025 registró un egreso de casi $2.190 millones en el rubro "Comisiones y Gastos Bancarios", monto que contrasta con los $239 millones consignados bajo ese mismo concepto en el ejercicio 2024.