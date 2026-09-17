Cuánto invirtió el Gobierno de Mendoza para organizar el partido de Los Pumas

El Gobierno de Mendoza reveló cuánto dinero destinó a la organización del reciente partido entre Los Pumas y Australia que se realizó el pasado 5 de septiembre en el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas.

A través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, se confirmó que la provincia gastó $ 400 millones en la organización del Test Match en el que Los Pumas empataron 28 a 28 con los Wallabies .

La norma firmada por el gobernador Alfredo Cornejo autorizó una modificación presupuestaria asignando $ 400 millones al Ministerio de Salud y Deportes de la provincia.

Esta dependencia había gestionado el refuerzo presupuestario para atender los requerimientos organizativos, logísticos y operativos derivados de la realización del partido internacional de rugby que se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas.

Ante ese requerimiento, el Ministerio de Hacienda y Finanzas indicó que disponía de saldos suficientes para atender las solicitudes formuladas, garantizando la adecuada ejecución de las erogaciones previstas.

Los Pumas reclaman justicia por el ex jugador albiceleste, Federico Martín Aramburú, asesinado en Francia en 2022.

Los Pumas en Mendoza

El pasado 5 de septiembre Los Pumas empataron 28 a 28 contra Australia en un Test Match por la revancha de la Copa Visa Galicia.

El partido tuvo lugar en el Estadio Malvinas Argentinas y el equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó a la provincia tras caer previamente ante los Wallabies por 27-21, en el primer test match internacional que se realizó en San Salvador de Jujuy.