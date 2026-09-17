El Gobierno se refuerza para defender Malvinas y prevé invertir US$3.500 millones en submarinos y fragatas

El objetivo del Gobierno es de reequipar a la Armada Argentina y reforzar la defensa del Atlántico Sur.

En el marco de su política de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y con la vista puesta en la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una habilitación clave para el endeudamiento externo. La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a gestionar operaciones de crédito público por un total de US$3.500 millones, los cuales se destinarán íntegramente a la incorporación de nuevo material para la Armada Argentina.

La medida quedó formalizada en la planilla anexa al artículo 42 de la ley de leyes, apartado que especifica las operaciones de financiamiento autorizadas. El plan contempla dos partidas principales orientadas a recuperar capacidades operativas operadas por la marina de guerra:

Submarinos convencionales: Se autoriza un cupo de endeudamiento de hasta US$ 2.300 millones (con un plazo mínimo de amortización de tres años) para la adquisición de tres unidades destinadas a la Base Naval Mar del Plata.

Fragatas multimisión: Se habilita una partida de hasta US$ 1.200 millones (con idéntico plazo de amortización) para la compra de dos buques de combate que tendrán como asiento la Base Naval Puerto Belgrano. EFE Un paso legislativo para una histórica demanda militar Desde el Ministerio de Defensa aclaran que la inclusión en el texto presupuestario representa una habilitación legal para negociar financiamiento y no un crédito asignado de forma inmediata. De aprobarse la norma en el Congreso de la Nación, la administración central quedará facultada para iniciar las tratativas formales con astilleros internacionales y organismos de crédito.