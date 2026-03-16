Un ministerio sale a comprar por $6,5 millones una cafetera y un ablandador de agua

El Ministerio de Gobierno inició un proceso de contratación directa para comprar los equipos para la cocina del Cuarto Piso de la Casa de Gobierno.

El Ministerio de Gobienro, Infraestructura y Desarrollo Territorial lanzó un proceso para comprar equipos para la cocina del 4to Piso de la Casa de Gobierno.

El Gobierno de Mendoza salió a comprar una cafetera y un ablandador de agua para la cocina ubicada en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno. Lo realizó a través de un proceso de contratación directa por una suma de $6,5 millones para la adquisición de los dos equipos.

La compra fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que inició un trámite de contratación directa para la adquisición e instalación de una máquina cafetera express y un equipo de ósmosis de filtrado (ablandador de agua), destinados a la cocina del 4° piso de la Casa de Gobierno.

La Subdirección de Servicios Generales solicitó la adquisición e instalación de estos equipos y autorizó el proceso de contratación directa por un monto total de $6.587.875.

La apertura de ofertas para el proceso se realizará este martes 17 de marzo a las 9 y serán analizadas por una comisión evaluadora.

Características de los equipos El café es una de las bebidas más elegidas mundialmente, pero su exceso consumo puede ser perjudicial. Es recomendable consumirlo con moderación Foto: Freepik Foto: Freepik El pliego de especificaciones técnicas señala las características que debe tener la máquina cafetera exprés y el filtro de agua, la cual está destinada a servir 4 tazas de café en simultáneo.