Un ministerio sale a comprar por $6,5 millones una cafetera y un ablandador de agua
El Ministerio de Gobierno inició un proceso de contratación directa para comprar los equipos para la cocina del Cuarto Piso de la Casa de Gobierno.
El Gobierno de Mendoza salió a comprar una cafetera y un ablandador de agua para la cocina ubicada en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno. Lo realizó a través de un proceso de contratación directa por una suma de $6,5 millones para la adquisición de los dos equipos.
La compra fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que inició un trámite de contratación directa para la adquisición e instalación de una máquina cafetera express y un equipo de ósmosis de filtrado (ablandador de agua), destinados a la cocina del 4° piso de la Casa de Gobierno.
La Subdirección de Servicios Generales solicitó la adquisición e instalación de estos equipos y autorizó el proceso de contratación directa por un monto total de $6.587.875.
La apertura de ofertas para el proceso se realizará este martes 17 de marzo a las 9 y serán analizadas por una comisión evaluadora.
Características de los equipos
El pliego de especificaciones técnicas señala las características que debe tener la máquina cafetera exprés y el filtro de agua, la cual está destinada a servir 4 tazas de café en simultáneo.
La máquina cafetera deberá contar con estas características:
- Dos grupos.
- Vapor constante y agua siempre disponible.
- Depósito de agua de 4 litros, apto para lugares sin conexión a red.
- Con carga manual y automática.
- Reposición rápida.
- Robinetes de doble apertura para vapor y agua.
- Motor bomba volumétrica integrados.
- Medidas aproximadas: alto 45 cm, ancho 63 cm, largo 50 cm.
- Presostato de 10 .
- Resistencia: 200 w.
El ablandador de agua tendrá las siguientes especificaciones:
- Equipo de filtro con sistema osmosis inversa.
- Carbón activado granular.
- Carbón activado en bloqueo.
- Esterilizador ultravioleta completo.
- Grifería giratoria 360º.
- Membrana de 100 gpd.
- Cartucho mineral.
- Tanque hidroneumáticos 12 L.
- Medidas aproximadas: alto 52cm, ancho 37 cm, largo 23 cm.