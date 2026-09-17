Se filtraron los polémicos mensajes de J Balvin a la argentina Valentina Ferrer que se volvieron virales tras la separación

Luego de que la modelo argentina confirmara su separación del cantante, se conocieron los fuertes comentarios que J Balvin le hacía a Ferrer.

Desde hace algunos días circulaban rumores sobre una posible separación entre Valentina Ferrer y J Balvin. La modelo argentina había realizado distintas publicaciones con frases y canciones que muchos usuarios interpretaron como indirectas relacionadas con el supuesto final de su relación con el cantante.

Finalmente, este miércoles, quien fue Miss Universo Argentina 2014 confirmó la ruptura a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram. "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", escribió Ferrer.

El comunicado que compartió la modelo en las últimas horas. Captura de pantalla Instagram Valentinaferrer. Tras conocerse la noticia, Valentina recibió numerosas muestras de apoyo en las redes sociales. La modelo suele compartir parte de su día a día a través de TikTok e Instagram, donde reúne una importante comunidad de seguidores.

En medio de la repercusión por la separación, varios usuarios también comenzaron a recordar algunos comentarios que J Balvin había dejado en las publicaciones de Ferrer cuando todavía estaban en pareja. Algunos cuestionaron el tono de los mensajes que el cantante le escribía públicamente.

Los comentarios de J Balvin en las publicación de la Miss Mundo Argentina 2014. Captura de pantalla Instagram Valentinaferrer. "¿Cuál es la necesidad? Real", se puede leer en uno de los comentarios que J Balvin dejó en una publicación de Valentina en la que aparece en bikini. En otro posteo en la que la modelo compartió varias imágenes, el artista escribió: "¿Por qué foto en tanga en fotos familiares?".