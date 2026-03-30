Valentina Ferrer y sus looks más impactantes: del topless al estilo corporate

No te pierdas todos los detalles y fotos de la producción de Valentina Ferrer con looks versátiles y poderosos. ¡Mirá!

Valentina Ferrer, modelo cordobesa y pareja de J Balvin, compartió una serie de imágenes bajo el concepto que ella misma definió como "modo mamá trabajadora".

En uno de los estilismos más llamativos, apostó por un sweater verde oliva entallado con cuello camisero a rayas, combinado con una falda midi fuzzy en tono marrón, ajustada con un cinturón negro que le marcó la figura, con stilettos en crudo sobre pantys negras que le alargaron visualmente la silueta.

En otra de las fotos, Valentina optó por un minimalismo extremo, en donde lució un pantalón negro de tiro bajo estilo campana y torso descubierto, una decisión que puso el foco en la actitud y en la construcción corporal.

El beauty look sostuvo la coherencia de la propuesta con el cabello recogido, efecto wet u ondas sueltas, según fuera necesario, y un maquillaje en tonos neutros, con piel mate y labios nude, que unificó todo sin quitarle protagonismo a los looks.