Por filtraciones, Javier Milei desplaza al personal civil de la Quinta de Olivos y solo usará servicio militar

Casa Militar absorberá todas las funciones dentro de la residencia. El presidente mostró su malestar por el desempeño de trabajadores de algunas áreas operativas que estaban cerca de su intimidad.

Javier Milei decidió desplazar a los trabajadores civiles que se desempeñaban en la Quinta de Olivos y solo personal militar estará en la residencia oficial. La noticia se confirmó tras constatarse filtración de información y un desempeño irregular de algunos empleados públicos que realizan distintas acciones administrativas y operativas.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", señalaron desde el Ejecutivo.

"La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial", agregaron.

A su vez, la gestión libertaria indicó que "esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional".

Al mismo tiempo implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece.