Justicia de Menores: el Senado aprobó el traspaso a CABA y avanza con Inocencia Fiscal II

El PJ anticipó su rechazo a la Ley de Inocencia Fiscal II

El bloque justicialista anticipó que votará en contra del proyecto impulsado por el oficialismo. Durante el debate, Jorge Capitanich planteó que la discusión debería incluir una reforma más amplia del sistema impositivo y de la política monetaria.

"Hoy Argentina tiene una evasión fiscal promedio del entre el 7 y 10%. La estructura tributaria es profundamente regresiva con alta evasión fiscal y falta de regulación", sostuvo el senador por Chaco. En ese marco, propuso "digitalizar las transacciones, eliminar impuestos distorsivos, reconocer un régimen bimonetario o multimonetario".

Capitanich también sumó otro planteo al debate y preguntó: "¿Por qué no debatir profundamente la eliminación de derechos de exportación?". Desde el oficialismo, en tanto, defendieron Inocencia Fiscal II como una herramienta para modificar el vínculo entre los contribuyentes y el sistema financiero.