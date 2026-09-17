Hotesur y Los Sauces tendrán juicios separados: Cristina y Lázaro Báez ya saben cuándo volverán al banquillo de los acusados

El Tribunal Oral Federal 5 resolvió separar los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces y fijó las fechas de inicio de ambos debates. El proceso por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, mientras que el juicio por Hotesur arrancará el 19 de marzo de 2027. Los dos debates serán presenciales.

Las causas que tienen como principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner , su hijo, el diputado Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez , Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. El tribunal sostuvo que, aunque los expedientes comparten un contexto histórico y algunos protagonistas en común, investigan maniobras diferentes y cuentan con pruebas que no son idénticas.

El objetivo de la separación es evitar que un único juicio se extienda innecesariamente. Según el fallo al que tuvo acceso MDZ , cada expediente tiene casi 200 testigos propios y las listas solo coinciden parcialmente, en poco más de 20 personas. Mantener ambos procesos juntos obligaría a las partes a participar de numerosas audiencias sobre hechos y pruebas que no necesariamente corresponden a sus respectivos casos.

Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni señalaron al explicar por qué consideraron inconveniente mantener el debate unificado que “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”.

La causa Hotesur se concentra en una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que, según la acusación, habrían provenido de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis sostiene que parte de ese dinero habría sido canalizado hacia el patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de Valle Mitre.

Según el requerimiento de elevación a juicio, la firma Valle Mitre habría abonado más de 28 millones de pesos a Hotesur durante la relación comercial. En el caso del hotel Las Dunas, la acusación estimó además una canalización de aproximadamente 6,9 millones de pesos entre marzo de 2010 y mayo de 2013. La hipótesis fiscal sostiene que esos recursos habrían ingresado al patrimonio familiar bajo la apariencia de rentas provenientes de la actividad hotelera.

En Los Sauces se investiga el uso de la sociedad inmobiliaria y hotelera para recibir fondos mediante contratos de alquiler y otras operaciones con empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo. Los fiscales sostuvieron que esas operaciones habrían permitido dar apariencia legítima a los fondos y luego incorporarlos al patrimonio de los accionistas.

Según la acusación, entre 2009 y 2016, Los Sauces S.A. facturó 25.968.042,30 pesos por alquileres a empresas de esos grupos. Esa suma habría representado alrededor del 88% de la facturación de la sociedad durante ese período. El requerimiento también cuestionó determinados contratos por considerar que involucraban propiedades que no eran necesarias para las empresas locatarias o que tenían valores superiores a los de mercado.

La lista de imputados la completan Osvaldo Sanfelice, Romina de los Ángeles Mercado, hija de Alicia Kirchner, Patricio Pereyra Arandía, el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares y otros empresarios y profesionales vinculados con las sociedades investigadas. Florencia Kirchner quedó fuera del proceso luego de que su sobreseimiento quedara firme en 2021.

En su resolución, el tribunal aclaró que "el desdoblamiento no modifica el juez natural, la acusación, la prueba admitida ni las facultades de las partes”, organizando los debates en dos procesos autónomos.

Los Sauces será el primer debate en iniciar el próximo 23 de octubre a las 10:00. Para garantizar la continuidad de las audiencias, el TOF 5 habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027. El esquema inicial contempla audiencias los lunes, viernes y sábados, aunque podrá ser modificado para compatibilizar las agendas de los tres magistrados. Hotesur, en tanto, comenzará el 19 de marzo, cinco meses más tarde, también en el mismo horario; los jueces consideraron que “no existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro”.