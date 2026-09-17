Axel Kicillof levanta el perfil internacional y viaja a Nueva York donde se reunirá con Zohran Mamdani

El viaje se suma a una agenda internacional que incluyó España y Uruguay, y que alimenta la lectura de que busca elevar su perfil de cara a 2027.

Axel Kicillof interrumpe por dos días su recorrida por el país para volver al circuito internacional. El gobernador bonaerense partirá el martes rumbo a Nueva York y estará de regreso el miércoles, en un viaje corto pero de agenda cargada. Durante su ausencia, la conducción del Ejecutivo provincial quedará en manos de la vicegobernadora Verónica Magario.

Están previstos dos encuentros de perfil económico: uno con fondos de inversión que tienen en cartera bonos de la provincia de Buenos Aires, y otro con compañías que ya invierten en el distrito o evalúan hacerlo.

A eso se le suma una actividad académica. El 23 de septiembre, Kicillof participará de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, titulada "Argentina's Future in a Shifting Global Order". El encuentro se desarrollará entre las 16 y las 17 en el aula IAB 802, con moderación de la profesora María Victoria Murillo, y tendrá lugar en español. Está coauspiciado por el ILAS y la Asociación de Estudiantes Argentinos de esa casa de estudios, con inscripción previa para quienes no pertenezcan a la comunidad universitaria.

El encuentro zon Zohran Mamdani EFE Según publicó Ámbito Financiero, el gobernador también recibió una invitación para sumarse ese mismo día a un coloquio económico que organiza el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la Global Progress Foundation. La cita será en Gracie Mansion bajo el título "Construyendo una economía para la mayoría", y de ella podría participar el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de otros referentes del progresismo internacional.

La construcción del perfil internacional de Axel Kicillof En abril encabezó una gira por España, donde intervino en la Movilización Progresista Mundial convocada por Sánchez, se reunió con empresarios en Madrid y Barcelona y mantuvo encuentros con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros dirigentes.