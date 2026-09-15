En medio de la interna K, Axel Kicillof amplía sectores y se mostró con el intendente de Córdoba

En una semana de constantes cruces con La Cámpora, el gobernador Axel Kicillof buscó desmarcarse del kirchnerismo y se mostró este martes con otros sectores del peronismo.

En el marco de un Congreso Federal e Internacional de Juventudes realizado en La Plata, el mandatario provincial se reunió con el intendente de Córdoba, Daniel Passerini , quien fue invitado por su par platense, Julio Alak .

Kicillof renovó sus críticas a la Casa Rosada: "Celebro la realización de este congreso que fue un espacio de debate profundo, pensamiento crítico y consensos entre jóvenes de diversas expresiones políticas: en un contexto donde el Gobierno nacional pretenden sembrar el desánimo, estos encuentros valen el doble”.

“Las pibas y los pibes de la Argentina tienen perfectamente claro lo que nos pertenece y lo defienden con convicción: lo demostraron saliendo a las calles por la universidad pública, frenando la venta de nuestras tierras y abrazando la causa Malvinas", añadió.

"El presidente busca destruir al Estado y las consecuencias están a la vista: crece el desempleo, aumenta la precarización laboral, se deteriora el acceso a la salud y la educación”, sostuvo el gobernador, y añadió: “Las políticas de Javier Milei están al servicio de intereses extranjeros y apuntan con especial énfasis contra los jóvenes, los estudiantes y los y las trabajadoras”.

En tanto, Passerini remarcó: “Este congreso demuestra que hay una juventud que está dispuesta a discutir los problemas de nuestro país y a defender sus derechos: en momentos en los que se cuestiona el valor de lo público, tenemos que escuchar esa voz y acompañarla para empezar a construir una Argentina mejor”. “Los municipios estamos padeciendo las consecuencias de las decisiones del Gobierno nacional: junto a nuestras provincias, somos los garantes de que esa pérdida de derechos no impacte de pleno en la gente”, subrayó.

“La Nación está recurriendo a las malas prácticas de gobiernos anteriores: reparto discrecional de los ATP y distribución electoral de fondos públicos. El Gobierno Nacional nos está maltratando a todos por igual, venimos de un modelo político que está promoviendo la fragmentación y lo que buscamos los intendentes es consenso y confluir”, cuestionó.

En la última semana, la interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta. El episodio más reciente fue protagonizado por Mayra Mendoza, quien este martes acusó al gobernador de haber tomado distancia del espacio y de haber “dividido al peronismo”. La diputada provincial y referente de La Cámpora también lo calificó indirectamente de “desleal” y “desagradecido” con Cristina Kirchner: “Todos tuvimos oportunidades, algunos más que otros... Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”.

Mendoza sostuvo además que Kicillof “tomó la decisión de dividir al peronismo” cuando comenzó a construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y denunció un supuesto trato diferencial de la Provincia hacia los municipios que no forman parte de su armado. Como ejemplo, afirmó que durante sus últimos meses como intendenta de Quilmes llamaba a la Gobernación y “no teníamos respuesta”.

El otro foco de tensión estuvo en la seguridad. Mario Ishii, senador bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, volvió a criticar a Kicillof después del asesinato de un joven de 22 años en su distrito. Tras el cambio de la cúpula policial dispuesto por la Provincia, Ishii le reclamó al gobernador “que se ponga a laburar” y que deje “de hacer política”, mientras desde la Municipalidad habían exigido reforzar la seguridad y que la Provincia se hiciera cargo de la situación.