Mayra Mendoza destrozó a Axel Kicillof y tensó la interna del PJ: "No hay nada peor que ser desleal y desagradecido"

La dirigente quilmeña cuestionó el armado político del gobernador y reclamó respuestas de la Provincia por fondos y obras pendientes en el distrito.

La interna del peronismo bonaerense sumó una nueva disputa con las declaraciones de Mayra Mendoza. La diputada provincial y jefa comunal de Quilmes, actualmente de licencia, cuestionó a Axel Kicillof por el rumbo político que tomó después de su reelección y por el vínculo que mantiene con los municipios que no acompañan su espacio.

Mendoza hizo sus declaraciones durante una entrevista en el streaming “Cálculo que sí”. La dirigente camporista defendió el lugar de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo y cuestionó a quienes intentan despegarse de la identidad kirchnerista después de haber llegado a cargos relevantes bajo esa estructura. “Todos tuvimos oportunidades con CFK, algunos más que otros”, sostuvo Mendoza. La diputada afirmó que ciertos dirigentes no reconocen lo recibido durante esos años y cuestionó que algunos pretendan instalar la idea de que la historia del peronismo comenzó con su llegada al poder.

Mayra Mendoza resultó electa como senadora provincial por la tercera sección electoral. NA “No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”, afirmó y cuestionó la decisión de Kicillof de elegir levantar una estructura propia dentro del mismo universo peronista, en referencia al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La diputada recordó que Kicillof llegó a la Gobernación con la fuerza política que también integraba su sector. Según su interpretación, la creación del nuevo espacio produjo una división dentro del peronismo bonaerense y modificó la relación entre la administración provincial y distintos municipios. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, afirmó Mendoza.

Captura de pantalla Las obras de Quilmes El reclamo de la dirigente también alcanzó al Gobierno nacional. Mendoza sostuvo que las decisiones de Javier Milei sobre el financiamiento de la obra pública afectaron a Quilmes y enumeró proyectos que permanecen sin avances. Entre las obras mencionadas figuran más de 800 viviendas paralizadas, una nueva estación ferroviaria y proyectos educativos que dependían de acuerdos entre Nación, Provincia y municipio.