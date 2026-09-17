Abren la billetera: Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron con otro gobernador aliado en días claves por la reforma electoral

Tras presentar el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras sigue frenado el debate de la reforma electoral , el Gobierno recibió este jueves a otro gobernador aliado en busca de votos claves en el Congreso.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvieron una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , un mandatario cercano a la Casa Rosada en días cruciales para la agenda legislativa de La Libertad Avanza.

"Me reuní con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; y el secretario de Obras Públicas, Bernardo Heredia para analizar varios proyectos que necesita Jujuy", manifestó el gobernador.

"Fue un encuentro positivo, en el que planteé las necesidades y urgencias de Jujuy, junto con los proyectos y las obras públicas que los jujeños nos piden. Seguimos trabajando para avanzar en soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de nuestra gente", agregó.

En tanto, por la tarde el jefe de ministro se mostrará con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella , con quien mejoró su vínculo con el Ejecutivo luego de que se formalice el reinicio de las obras en la base naval integrada en Ushuaia, en el marco de las tensiones por Malvinas .

Santilli se reunió ayer con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en un contexto apremiante para el oficialismo ya que debe avanzar con la suspensión de las elecciones PASO y debe empezar a sumar adhesiones para tratar el Presupuesto 2027.

Los gobernadores mantienen sus reclamos al Gobierno nacional por el reparto de recursos y el impacto de las políticas energéticas sobre las economías provinciales. Entre los principales planteos aparece el régimen de zonas frías, los fondos de compensación y la necesidad de garantizar herramientas que permitan atender las diferencias tarifarias entre las distintas regiones del país.

En ese marco, los mandatarios del Norte Grande plantearon la creación de un régimen de zonas cálidas, que contemple una compensación en las tarifas eléctricas durante los meses de mayor temperatura. Osvaldo Jaldo explicó que provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta registran un elevado consumo de electricidad en verano, por lo que reclaman un tratamiento equivalente al que reciben las regiones del sur con los subsidios al gas. Ese esquema de zonas cálidas se aprobará una vez que la próxima semana el Senado trate el proyecto que reduce la cobertura de Zonas Frías.

Además, los mandatarios reclaman al Gobierno nacional que el Presupuesto 2027 contemple recursos para la reparación y el mantenimiento de las rutas nacionales, además de garantizar el financiamiento de obras viales pendientes.