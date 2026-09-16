Diego Santilli se mostró con cuatro gobernadores aliados y define votos claves para la reforma electoral

Apremiado por una agenda libertaria que sufre constantes contratiempos, el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli , mantuvo una reunión este miércoles, en Casa Rosada, con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil ; de Corrientes, Juan Pablo Valdés ; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Se tratan de cuatro aliados para la gestión libertaria, aunque han mostrado sus diferencias en el último tiempo aludiendo a la pérdida del empleo, la actividad económica y acuerdos que no fueron saldados por el Ejecutivo. Sin embargo, siguen siendo mandatarios claves en las votaciones del Congreso y el funcionario buscó acercar posiciones.

"Durante el encuentro, analizaron la agenda legislativa nacional, iniciativas y proyectos de interés para la región, y repasaron la agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y las provincias", consignaron oficialmente.

En el marco de la continuidad de reuniones con gobernadores cercanos, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo , encabezarán mañana un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El mismo jueves, pasado el mediodía, el jefe de ministros recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien viene de mostrarse con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, por el reinicio de las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en medio de las tensiones por Malvinas .

Qué busca Santilli de los gobernadores

La Casa Rosada aceleró las negociaciones con las provincias para intentar reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO de cara a las elecciones de 2027. El oficialismo todavía no cuenta con el respaldo suficiente y el calendario legislativo comienza a achicar el margen de maniobra para cerrar un acuerdo.

El objetivo del "Colo" es avanzar en distintos acuerdos con los aliados y, al mismo tiempo, consolidar apoyos para el Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso el martes por la noche.

En las últimas horas, la presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, reconoció las complicaciones para avanzar con la reforma electoral, que ayer se volvió a tratar en comisiones pero se pasó a un cuarto intermedio.

“Todavía no está (el número). En principio hay algunos temas en los que algunos están de acuerdo y otro no. En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas”, admitió.