¿Dos o tres aviones para la lucha antigranizo? La nota oficial que confirma el número

La discusión por la continuidad de la lucha antigranizo tiene un nuevo capítulo. En una nota firmada por Vargas Arizu dirigida aal intendente de Alvear, Alejandro Molero, avisa que la Provincia ya ofreció dos aeronaves a los municipios del Sur y, además, deja abierta la posibilidad cierta de incorporar una tercera.

La definición aparece en una comunicación enviada por escrito este jueves 17 de septiembre al intendente de General Alvear, Alejandro Molero. Allí, el ministro responde a las gestiones realizadas por el municipio para garantizar la continuidad del sistema de lucha antigranizo.

El texto señala que la Provincia se encuentra en condiciones de “evaluar la posibilidad de afectar una tercera aeronave”, adicional a las dos ya ofrecidas a las intendencias del Sur provincial.

Este miércoles 16 de septiembre por la noche el intendente Alejandro Molero, explicó ante representantes de distintos sectores productivos y sociales las gestiones realizadas para recuperar la lucha antigranizo en el Sur provincial, luego de la decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con el desmantelamiento del sistema estatal.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó que, "tras las gestiones realizadas ante el gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios provinciales, General Alvear logró obtener la cesión gratuita y definitiva de tres aeronaves, un lote de repuestos y el uso sin costo del polvorín y los radares provinciales", según informaron desde el municipio.

"A esto se suma una propuesta para que Aeronáutica San Rafael se haga cargo de la operación del sistema, utilizando las aeronaves durante la temporada baja para realizar vuelos privados", agregó. De acuerdo con lo explicado por Molero, esta alternativa permitiría reducir significativamente el costo de funcionamiento para los municipios y los productores.

Sin embargo, el intendente advirtió que "General Alvear no puede poner en marcha por sí solo todo el esquema, debido a que parte de la infraestructura necesaria —el aeropuerto habilitado para operaciones nocturnas, el polvorín y los radares— se encuentra en San Rafael".

El debate con San Rafael

Este miércoles por la mañana, gran parte del Gabinete del intendente de San Rafael Omar Félix, cuestionó al Gobierno provincial a través de una conferencia de prensa por las gestiones hechas por la lucha antigranizo.

“Solicitamos aclaraciones formales al Ministro Vargas Arizu ya que su nota del 7 de septiembre deja muchos puntos en el aire y es un tema muy delicado para el sector. No puede quedar solo en algo de la boca para afuera”, indicó el Secretario de Hacienda del municipio Sebastián Sáenz.

En el mismo sentido, el funcionario remarcó que “San Rafael quiere y necesita la lucha antigranizo, pero el estado provincial no puede retirarse”.