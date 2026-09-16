San Rafael sigue presionando por la Lucha Antigranizo: qué respondió la Provincia

La Municipalidad de San Rafael volvió a reclamar este miércoles definiciones al Gobierno de Mendoza sobre la continuidad de la Lucha Antigranizo con aviones y elevó una nueva nota al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, para que responda de manera concreta a los pedidos realizados por el departamento del sur.

Si bien desde la comuna que administra Omar Félix hablan de "indefiniciones" del Poder Ejecutivo, Vargas Arizu aclaró en MDZ Radio la semana pasada no solamente que pusieron a disposición solamente dos aviones a la comuna sureña, sino que además negó la posibilidad de financiar el 50% de lo que cuesta el servicio con aviones para el sur provincial.

Desde San Rafael cuestionaron hoy la supuesta falta de respuesta provincial en torno al esquema para la próxima temporada y reclamaron "precisiones" sobre el aporte provincial, la cantidad de aeronaves que serían cedidas, el mantenimiento y los seguros, la provisión de pirotecnia y bengalas y el porcentaje del costo operativo que asumiría Mendoza.

"Necesitamos aclaraciones formales al Ministro Vargas Arizu, ya que su nota del 7 de septiembre deja muchos puntos en el aire y es un tema muy delicado para el sector. No puede quedar solo en algo de la boca para afuera", señaló el secretario de Hacienda de San Rafael, Sebastián Sáenz.

El funcionario sostuvo que el departamento "quiere y necesita la lucha antigranizo", pero planteó que la Provincia debería colaborar. "Paulatinamente van aportando cada vez menos y en estas condiciones no se puede abordar. Necesitamos y queremos la Lucha Antigranizo, pero la provincia tiene que colaborar", afirmó.

La respuesta de Vargas Arizu: "Los aviones van a ser dos, pero que se apuren"

Como se mencionó, el Ministro habló con MDZ Radio el jueves pasado sobre la cantidad de aeronaves que aportaría la Provincia; y reconfirmó que serán solamente dos en principio.

"Los aviones van a ser dos, pero si deciden hacerlo, van a ser dos aviones. Después veremos", expresó el ministro.

Además, anticipó que los otros dos aviones serán vendidos y reclamó celeridad a quienes estén interesados. "Los otros 2 los vamos a vender, pero que se apuren porque, si no, se les va a pasar el tiempo", sostuvo.

El ministro también ratificó la posición que ya había expresado días atrás respecto del financiamiento de la Lucha Antigranizo con aviones: Mendoza no destinará recursos del Fondo Compensador Agrícola para sostener ese esquema.

"Tendríamos que restarle a la producción, a lo que nosotros hemos hecho con el fondo compensador. No lo vamos a hacer", afirmó Vargas Arizu.

Rodolfo Vargas Arizu estuvo presente en la Fiesta Nacional de la Ganadería. Gobierno de Mendoza

En ese sentido, insistió en que la Provincia decidió concentrar los recursos en el Fondo Compensador Agrícola y cuestionó la efectividad de la lucha antigranizo mediante aeronaves. "La ciencia dice que eso no es conveniente, no es efectivo", manifestó el ministro, quien agregó que las tormentas no pueden detenerse, aunque sí pueden predecirse.

Frente a ese escenario, Vargas Arizu señaló que la alternativa que promueve la Provincia es la colocación de mallas antigranizo para aquellos productores que tengan la posibilidad de hacerlo.

"Nosotros estamos consiguiendo créditos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a tasas del 16,8% para malla antigranizo", indicó.

Además, recordó que durante años existieron créditos a tasa cero para la colocación de mallas a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y remarcó que algunas zonas, como las que se encuentran en el sur provincial, son consideradas de "alto riesgo". "Así que nosotros ponemos todo el foco en el fondo compensador agrícola", concluyó.

Qué le reclama San Rafael a la Provincia

Entre los puntos sobre los que el Municipio busca una respuesta concreta se encuentra si el Gobierno provincial aportará fondos y, en caso de que ceda aeronaves, si serán dos o tres y bajo qué figura.

También pidieron conocer qué ocurrirá con el mantenimiento y los seguros de los aviones, si Mendoza proveerá pirotecnia y bengalas y si aportará el 50% del costo operativo.

A esto se suma la consulta sobre si existen propuestas elevadas a General Alvear que no hayan sido presentadas a San Rafael. "Necesitamos definiciones, no versiones periodísticas o rumores de pasillo. Necesitamos que el Ministro sea claro y taxativo", enfatizó Sáenz.

Desde el Municipio, el secretario de Gobierno, Paulo Campi, también cuestionó el esquema planteado por la Provincia y sostuvo que existe una "falta de equidad con las necesidades del sur mendocino".

"Nos preocupan los rumores, trascendidos y falta de seriedad en las respuestas. Hemos sido claros con los pedidos", señaló.

Campi planteó además que el Gobierno provincial "no puede desligarse" de la responsabilidad que, según sostuvo, "le corresponde por ley". Para graficar su postura, comparó la situación con el servicio de recolección de residuos.

"Es como si el Municipio decidiera dejar de hacer la recolección y le cede el camión a los vecinos, pero sin chofer o combustible; eso es solo trasladar los problemas", afirmó.

El funcionario también comparó la situación de la Lucha Antigranizo con otros programas provinciales. Según indicó, Mendoza afronta íntegramente el combate de la Lobesia Botrana, mientras que, de acuerdo con sus números, de las 130.000 hectáreas afectadas en la provincia solo 800 corresponden al sur. También mencionó el Seguro Agrícola y sostuvo que en los departamentos del sur "se paga mucho más".