Seis empresas se disputan la remodelación de una obra hídrica clave en San Rafael

La obra abarca más de 7,5 kilómetros y busca evitar riesgos de derrumbes del colector, los cuales pondrían en riesgo la estabilidad de la calle Tirasso.

La obra se extenderá a lo largo de 7,6 kilómetros.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial realizó el acto de apertura de sobres para la licitación de la obra de reparación del colector Tirasso, un canal clave en el sistema hídrico del departamento de San Rafael y que requiere refacciones urgentes para preservar la seguridad vial de la zona.

El director de Gestión de Proyectos y Contratos, Emanuel Juan, junto al asesor legal de la Subdirección de Licitaciones, Raúl Basigalup, recibieron las propuestas técnicas y administrativas para la ejecución del proyecto, que tiene un presupuesto oficial de $224 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

La obra comenzará en la intersección del colector con la avenida Zapata y se extenderá a lo largo de 7.600 metros hacia el norte, en donde el desagüe necesita tareas urgentes de acondicionamiento.

6 empresas lucharán por la obra de remodelación del colector Tirasso. Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial Las empresas que buscan quedarse con la obra AND Desarrollos SAS

Camiletti SA

Constructora Horizonte SA

Procalc SA

Doble T SAS

Universo SA Por qué es importante la obra en el colector Tirasso La materialización de los trabajos permitirá dar una solución estructural ante el deterioro y la posible caída de los muros del colector, mitigando el riesgo de derrumbe de los laterales de suelo que pondrían en peligro la estabilidad y la transitabilidad de la calle Tirasso.

El colector Tirasso cumple un rol estratégico en el sistema hídrico de San Rafael: funciona como vía de desagüe para los excedentes de riego de las fincas de la zona, canalizando caudales coordinados con el Departamento General de Irrigación.