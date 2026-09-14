Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II: el Senado define esta semana dos leyes clave de Javier Milei

El Senado se encamina hacia una sesión de fuerte contenido económico. El oficialismo buscará llevar al recinto dos iniciativas que considera estratégicas para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei : la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la ampliación del régimen conocido como Inocencia Fiscal II .

La intención de La Libertad Avanza es que ambos proyectos sean tratados el jueves 17 de septiembre, luego de que las iniciativas consiguieran avanzar en las comisiones correspondientes.

El objetivo político del oficialismo es cerrar su aprobación en la Cámara alta antes de que la discusión parlamentaria quede concentrada en el Presupuesto 2027.

La estrategia cobra especial relevancia porque el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso el 15 de septiembre. De esta manera, el Gobierno busca completar previamente el tratamiento de dos reformas que considera vinculadas con su programa económico y evitar que queden relegadas frente a la discusión de las cuentas públicas.

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA constituye uno de los principales proyectos económicos impulsados por el Gobierno. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y plantea una redefinición del rol que debe cumplir la autoridad monetaria.

El BCRA y una nueva jornada de compra: ya son 21 consecutivas Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

El eje central de la propuesta es concentrar la misión del Banco Central en la preservación del valor de la moneda. En paralelo, el proyecto busca establecer mayores restricciones sobre las vías mediante las cuales la entidad puede financiar al Estado.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que esta modificación apunta a impedir que la emisión monetaria sea utilizada como una herramienta habitual para cubrir desequilibrios fiscales.

Inocencia Fiscal II: el Gobierno busca que los dólares ingresen al circuito formal

El segundo gran proyecto que el Senado podría convertir en ley es la denominada Inocencia Fiscal II, una iniciativa que apunta a modificar el esquema tributario y penal fiscal con el propósito de generar mayores incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal ingresen a la economía registrada.

La propuesta forma parte de la estrategia económica del Gobierno para reducir los niveles de informalidad y facilitar la incorporación de capitales al circuito financiero.

Uno de los objetivos centrales consiste en ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y modificar determinados mecanismos vinculados con la fiscalización tributaria. La idea oficial es otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes y reducir las obligaciones de información consideradas excesivas.

El calendario legislativo apura los tiempos del oficialismo

La decisión de acelerar ambos proyectos no responde únicamente a una cuestión de agenda. El Gobierno busca aprobarlos antes de que el Congreso ingrese de lleno en la discusión del Presupuesto 2027.

El Ejecutivo enviará su proyecto de ley de Presupuesto el 15 de septiembre, por lo que la Cámara de Diputados comenzará a concentrar buena parte de su actividad en el debate sobre las previsiones fiscales para el próximo año.

En ese escenario, La Libertad Avanza pretende aprovechar el margen de acción que todavía tiene el Senado para cerrar la discusión de las dos reformas económicas. La aprobación de ambas iniciativas permitiría al Gobierno avanzar con modificaciones que considera estructurales para su programa económico.

La conducción oficialista en la Cámara alta, encabezada por Patricia Bullrich, trabajó durante los últimos días para reunir los respaldos necesarios entre los bloques aliados. El avance en comisiones significó un paso decisivo para que los proyectos puedan llegar al recinto.

La estrategia también debe leerse en el marco de las dificultades que el oficialismo viene enfrentando para ordenar una agenda legislativa amplia. De hecho, la posibilidad de avanzar con estos proyectos tomó impulso después de que una sesión prevista para abordar otras iniciativas quedara suspendida.

Qué puede pasar en el Senado

Si el oficialismo consigue reunir los votos necesarios, la sesión del 17 de septiembre puede convertirse en uno de los principales hitos legislativos de la agenda económica del Gobierno durante septiembre.

La eventual aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central marcaría un cambio relevante en el marco legal que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria. En paralelo, la sanción de la Inocencia Fiscal II le permitiría al Ejecutivo avanzar con un nuevo esquema destinado a facilitar la formalización de activos y modificar aspectos del régimen tributario.

El desafío para La Libertad Avanza será sostener los acuerdos alcanzados en las comisiones y trasladarlos al recinto. El tratamiento en el Senado será, por lo tanto, una prueba tanto para los proyectos económicos como para la capacidad de negociación política del oficialismo.

Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso, el Gobierno busca cerrar primero estas dos iniciativas y despejar parte de su agenda económica. La sesión del Senado será así un punto de definición para dos reformas que ocupan un lugar central dentro del programa de la administración de Milei.