Yanina Latorre reaccionó al descargo de la China Suárez por las críticas a su cuerpo: "Si ella fuera..."

Yanina Latorre no se guardó nada y opinó de manera contundente sobre las publicaciones que realizó la actriz en las redes.

La China Suárez se volvió viral luego de los posteos que realizó contra sus haters que la criticaron luego de que compartió fotos en bikini mientras se encontraba tomando sol en su casa. En medio de todo esto, Yanina Latorre no dudó en opinar y fue contundente respecto a lo que piensa del accionar de la actriz.

"Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas", escribió en un primer posteo junto a una selfie desde su hogar. Pero esto no fue todo, ya que además compartió un video dejando en claro que "me encanta ser natural. Si soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual".

En su programa de streaming que se emite por El Observador, Yanina fue contundente, dejando en claro primero que la actriz "es hermosa". Luego de esto, dejó en claro que se la pasa peleando al igual que Mauro Icardi: "Me deprime, así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Está todo el día peleando como él, se arruinaron la vida mutuamente".

La opinión de Yanina Latorre sobre el posteo de la China Suárez tras las críticas "Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón: si te dicen cuadrada, que no tenés cintura... La que te lo dice está mal del marote porque sos una bomba, pero si vos lo contestás es porque te afecta", expresó la conductora y figura de canal América. Pero no quedó solo en ese comentario, sino que siguió con su fuerte opinión.