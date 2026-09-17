La China Suárez fue criticada tras subir fotos en bikini y explotó contra los haters: "Envidiosa infeliz"

La China Suárez se cansó de los comentarios negativos sobre su cuerpo y estalló duramente contra quienes la critican con un durísimo descargo.

La China Suárez fue noticia en los portales que cubren espectáculo y también en las redes sociales debido a un fuerte cruce con quien critican su figura. La pareja de Mauro Icardi se encuentra en Argentina y decidió compartir fotos en bikini desde la comodidad de su casa.

Como sucedió en otras ocasiones, algunos usuarios la elogiaron, mientras que otras personas arremetieron fuertemente. La artista se hartó de las críticas y compartió un durísimo descargo en su cuenta de Instagram contra los famosos y ya conocidos "haters".

"Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas", escribió en un primer posteo junto a una selfie desde su hogar. Pero esto no fue todo, ya que además compartió un video dejando en claro que "me encanta ser natural. Si soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual".

La China Suárez se hartó y le contestó a quienes critican su figura En la última historia dejó un claro mensaje y aconsejando a seguidores: "Así que cuando te critique una envidiosa infeliz, ya saben. Eso no define tu valor, me voy que estoy tapada de laburo", cerró Eugenia Suárez. Los posteos se viralizaron rápidamente en las redes sociales y no es la primera vez que la actriz contesta de esta manera.