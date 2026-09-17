Cazzu suspendió shows por problemas de salud y generó preocupación: cómo se encuentra

La noticia fue dada a conocer en las últimas horas y la propia artista reveló detalles sobre su estado estado de salud.

La reconocida artista Cazzu tuvo que suspender de manera temporal su gira "Latinaje Tour" debido a un fuerte problema de salud que la afectó durante los últimos días. Fue la cantante quien contó la noticia en sus redes sociales y, por supuesto, generó preocupación en sus seguidores.

Julieta Emilia Cazzuchelli, reveló que los espectáculos pactados para Guatemala y Costa Rica se deberán posponer por su estado. La cantante se encuentra en aislamiento médico, ya que se contagió un virus y dejó en claro que "no logré poder recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje".

"Es un show que está sostenido 100 por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo. Si no hay salud, no lo podemos ejecutar. Hace unos días atrás me agarró un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente", siguió contando Cazzu a través de historias que subió en su cuenta de Instagram sobre su salud.

Cazzu suspendió su gira internacional por problemas de salud Además, desde la producción del evento compartieron un comunicado oficial sobre la situación: "Los shows de Cazzu previstos para el 18 de septiembre en Guatemala y el 19 de septiembre en Costa Rica deberán ser reprogramados por motivos de salud e indicación médica a la artista".