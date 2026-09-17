Luisa Albinoni defendió a Jorge Porcel y explotó en vivo en canal América: el fuerte momento

Una nueva polémica estalló en el mundo del espectáculo luego de las declaraciones que realizó Georgina Barbarossa sobre su experiencia trabajando con Jorge Porcel. Esta discusión que pone al capocómico como protagonista surgió luego del estreno de la serie de Moria Casán.

La conductora de A la Barbarossa contó que debió soportar situaciones de acoso sistemático debido a las graves dificultades financieras que enfrentaba junto a su pareja: "Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín".

Luisa Albinoni, quien fue pareja del humorista durante varios años, rompió el silencio y no dudó en defenderlo. Durante una entrevista con el programa Intrusos (canal América) explotó de furia: " Estoy con las bolas bastante llenas, ¿no tenemos talento en este época que tenemos que remontarnos a otra época? Por favor, revolviendo mier...", comenzó diciendo la exvedette.

Luisa Albinoni defendió a Jorge Porcel y estalló con todo en una entrevista "Es un hombre como cualquier otro y me parece que le están dando demasiado... También hablemos de los capocómicos flacos y no gordos que también acosaban, hay de todo", subrayó Luisa. Cuando le preguntaron de quién estaba hablando, estalló fuertemente: Investiguen los flacos de ahora que acosan, qué les pasa. ¿Por qué se tienen que agarrar de las bolas de un muerto? Déjenlo en paz".

Respecto a Georgina Barbarossa, Luisa no dudó en fulminarla: "Lo que me molestó de Georgina es que lo que dijo me pareció mediocre y soez porque no le puede pedir eso a Dios si sos un poquito creyente, porque después vamos a ir todos a rendir cuentas y yo también porque soy la peor de todas".