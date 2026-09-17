La confesión de Gustavo Sofovich sobre su dura batalla contra las adicciones

Gustavo Sofovich contó cómo cambió su vida después de atravesar durante años una fuerte lucha contra las adicciones . En una entrevista con Arriba Argentinos , el productor habló de su presente y de la rutina que lleva adelante.

Sofovich aseguró que actualmente mantiene una vida alejada de los excesos y que parte de su día está dedicada al ejercicio. "Mi rutina empieza en mi casa con la gimnasia, disfruto de pasear a mi perro, de ahí voy de nuevo al gimnasio, desayuno, hago gimnasia de nuevo", contó el hijo de Gerardo Sofovich. El entrenamiento ocupa hoy un lugar central en su día a día y el productor incluso encontró una manera particular de definir ese vínculo: "Hoy en día mi adicción es sana".

También explicó que su presente le permite elegir qué actividades realizar y cuáles no. "Tengo la suerte que Dios me dio de levantarme de la siesta e ir a hacer Polémica en el bar si quiero, y sino no voy. A la noche no salgo porque no lo disfruto", explicó el productor.

Más allá de su rutina, Sofovich reconoció que llegar a este momento no fue sencillo. "Me costó mucho volver a ser quien soy. Por suerte mi viejo antes de morirse lo vio. Mis amigos no me atendían el teléfono porque yo transité la oscuridad durante muchos años", confesó Gustavo.

"No escupo para arriba porque voy al grupo de Narcóticos Anónimos tres o cuatro veces por semana, mi vida es muy simple y básica hoy en día", sumó el productor.

La entrevista también estuvo atravesada por la repercusión que tuvo el episodio que protagonizó días atrás en Palermo, cuando su auto chocó con una moto. El hecho generó un operativo policial y volvió a poner al productor bajo la mirada pública. En ese contexto, Nacho Otero quiso saber si considera que existen prejuicios relacionados con su nombre y con su pasado. Sofovich no dudó en responder: "Que no te quepa ni la menor duda. Siempre hay un mala leche. Pero la gente que está al lado mío sabe quién soy".

Frente a la exposición que tuvo en los últimos días, el productor sostuvo que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre su vida privada. "A las dos únicas personas a las que yo les debo una explicación es a mis hijos y a mi entorno que es muy chiquito. No escondo nada, soy muy franco", aseguró Sofovich.

"Hay una vida mejor y está al alcance de todos. Hay que pelear todos los días porque la adicción de un adicto está todos los días. Hay que trabajar para que eso no vuelva y no aflore", cerró diciedo Gustavo Sofovich.