De Juliana Gattas a Lily Allen: las mujeres que pisan fuerte en el line-up del Primavera Sound 2026

Juliana Gattas, Chechi de Marcos y María Wolff palpitan el Primavera Sound Buenos Aires 2026 , el festival más esperado del año. En una charla previa al evento, las artistas coincidieron: “Nosotras estamos mirando el line-up y queremos ver a todas”. Es que las tres argentinas forman parte de una edición atravesada por una amplia presencia femenina.

FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Marilina Bertoldi, Juana Molina, Juana Aguirre y Fin del Mundo son algunas de las propuestas que completan una programación que cruzará diferentes generaciones, estilos y escenas.

El Primavera Sound Buenos Aires se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires , escenario elegido para el regreso del festival que estará encabezado por Gorillaz y The Strokes.

Las tres artistas argentinas participaron de una charla antes de sus presentaciones y pusieron el foco en las diferentes músicas que quieren ver durante las dos jornadas.

El sábado 28 tendrá a Juliana Gattas, Chechi de Marcos, María Wolff y Marilina Bertoldi entre las representantes argentinas. Ese día también se presentarán Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, LISA SCHA, El Nota y wiranda johansen, entre otros.

Para el domingo 29, la programación incluirá a FKA twigs, Lily Allen y Courtney Barnett, junto a artistas locales como Juana Molina, Juana Aguirre y Fin del Mundo. The Strokes encabezará la segunda jornada.

Gorillaz y The Strokes encabezan el regreso

El regreso de Gorillaz será otro de los ejes del festival. Damon Albarn anticipó su visita durante una entrevista y expresó su entusiasmo por volver al país: “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos”. The Strokes, por su parte, estará al frente de la programación del domingo 29.

Primavera Sound 2026 se llevará a cabo en el Club Ciudad. Gentileza

Cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2026

La nueva edición se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets. Durante septiembre también está vigente el denominado Primavera Pack Friends & Family, que permite acceder a cuatro entradas con la compra de tres.

Los clientes de BBVA podrán adquirir tickets en hasta seis cuotas sin interés durante las distintas fases de venta.