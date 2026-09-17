De Juliana Gattas a Lily Allen: las mujeres que pisan fuerte en el line-up del Primavera Sound 2026
La próxima edición del Primvaera Sound tendrá una fuerte presencia femenina. Juliana Gattas, Chechi de Marcos y María Wolff ya palpitan un encuentro.
Juliana Gattas, Chechi de Marcos y María Wolff palpitan el Primavera Sound Buenos Aires 2026, el festival más esperado del año. En una charla previa al evento, las artistas coincidieron: “Nosotras estamos mirando el line-up y queremos ver a todas”. Es que las tres argentinas forman parte de una edición atravesada por una amplia presencia femenina.
FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Marilina Bertoldi, Juana Molina, Juana Aguirre y Fin del Mundo son algunas de las propuestas que completan una programación que cruzará diferentes generaciones, estilos y escenas.
El Primavera Sound Buenos Aires se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, escenario elegido para el regreso del festival que estará encabezado por Gorillaz y The Strokes.
Juliana Gattas, Chechi de Marcos y María Wolff palpitan el festival
Las tres artistas argentinas participaron de una charla antes de sus presentaciones y pusieron el foco en las diferentes músicas que quieren ver durante las dos jornadas.
El sábado 28 tendrá a Juliana Gattas, Chechi de Marcos, María Wolff y Marilina Bertoldi entre las representantes argentinas. Ese día también se presentarán Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, LISA SCHA, El Nota y wiranda johansen, entre otros.
Para el domingo 29, la programación incluirá a FKA twigs, Lily Allen y Courtney Barnett, junto a artistas locales como Juana Molina, Juana Aguirre y Fin del Mundo. The Strokes encabezará la segunda jornada.
Gorillaz y The Strokes encabezan el regreso
El regreso de Gorillaz será otro de los ejes del festival. Damon Albarn anticipó su visita durante una entrevista y expresó su entusiasmo por volver al país: “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos”. The Strokes, por su parte, estará al frente de la programación del domingo 29.
Cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2026
La nueva edición se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets. Durante septiembre también está vigente el denominado Primavera Pack Friends & Family, que permite acceder a cuatro entradas con la compra de tres.
Los clientes de BBVA podrán adquirir tickets en hasta seis cuotas sin interés durante las distintas fases de venta.