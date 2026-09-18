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Mario Pergolini tomó un respiro en el rating con la visita de un querido artista: cuánto midió

Mario Pergolini tuvo un jueves positivo en Otro Día Perdido tras la presencia de un actor muy querido en el mundo del espectáculo

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Mario tuvo una gran semana.&nbsp;

Mario tuvo una gran semana. 

Captura de video / El Trece.

Mario Pergolini ha tenido una semana positiva luego de sufrir una baja considerable días atrás en cuanto al promedio del rating. El conductor de Otro Día Perdido el jueves 17 de septiembre volvió al podio de El Trece luego de la visita de un querido artista que no dudó en estar presente.

Quien lo visitó fue nada más y nada menos que Rafael Ferro, un actor con enorme trayectoria en teatro y televisión. Las risas y anécdotas no faltaron durante la entrevista y sin duda alguna conquistó a la audiencia y esto mismo quedó reflejado en los números que se dieron a conocer.

Según las mediciones de la empresa Kantar Ibope, el late night de Pergolini promedió un total de 5.1 puntos de rating. De esta manera quedó en la tercera posición como lo más visto de El Trece, atrás de Telenoche y Es Mi Sueño, el concurso de canto de Guido Kaczka que se encuentra en su segunda temporada.

Mario Pergolini tomó un respiro en el rating con la visita de un querido artista

El miércoles, el conductor promedió 5.4 puntos de audiencia y tuvo una leve baja respecto al programa donde el Roña Castro estuvo como invitado. De todas maneras, sus números subieron nuevamente tras marcar pisos de 3.9 puntos.

Mario Pergolini volvi&oacute; al podio de El Trece.&nbsp;

Mario Pergolini volvió al podio de El Trece.

Además de la visita principal de Rafael Ferro, quien estuvo de invitada por Elina Constantini. Allí habló de su admiración por Frida Kahlo y no se tocaron temas polémicos como el cruce con Yanina Latorre o el escándalo que hay entre ella y Teresa, exmujer de Eduardo Constantini.

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