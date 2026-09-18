Lucha por el rating: los fuertes invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale protagonizarán este sábado una nueva pelea por el rating y hay expectativa por las figuras invitadas.

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe tras años fuera de la misma y lo hizo con el clásico ciclo "PH, Podemos Hablar". Desde su estreno, grandes figuras han pasado por allí y es el programa que compite directamente con El Trece, específicamente con Mirtha Legrand, quien está siendo reemplazada por Juana Viale.

Si bien Mirtha Legrand ya salió de alta tras casi una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei, la diva de El Trece sigue con reposo en su hogar. Es por este motivo que su nieta estará al frente de la "mesaza" y hay expectativa por este sábado.

Por el lado de Telefe y de Andy Kusnetzoff, los famosos que compartirán historias, anécdotas y muchos más en los puntos de encuentro serán Mauro Zárate, Nati Jota, Eliana Guercio, Alejandro Awada y la ganadora de Gran Hermano 2026, Solange Abraham.

Los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado Los famosos que visitarán a Andy Kusnetzoff. Instagram: @ph_telefe. Mientras que por el lado de "La Noche de Mirtha", optaron por figuras de la televisión, el espectáculo y de la política. Juana Viale cenará en El Trece con Guillermo Pfening, Juana Repetto, la periodista Jésica Bossi, Álvaro Navia y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.