La particular dinámica que tendrá la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: los exclusivos detalles

El próximo 19 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán un paso trascendental en su relación. No se trata de un casamiento legal por civil ni por iglesia, sino de lo que su círculo íntimo ha bautizado como la "fiesta del amor", una celebración simbólica para coronar el vínculo.

Quien sacó a la luz todos los pormenores de esta mega fiesta fue Yanina Latorre en SQP (América TV), revelando toda la logística, fuertes ausencias familiares y una reestructuración en el entorno de amistades de la cantante.

El evento tendrá lugar en El Dok, un exclusivo complejo ubicado en Exaltación de la Cruz, y se extenderá durante tres o cuatro días. Durante su estadía, los novios dormirán en casas separadas dentro del mismo predio, al igual que sus respectivos grupos de amigos. La celebración estará completamente guionada por la pareja, inspirándose en su propia historia y en tres películas que los representan , e incluirá una imponente estructura en forma de túnel para recibir a los asistentes. Para mantener el hermetismo, el uso de teléfonos celulares estará terminantemente prohibido.

La antesala comenzará el 18 de diciembre con una cena exclusiva, a modo de despedida de soltera, donde la artista compartirá únicamente con sus amigas de toda la vida del colegio, sin la presencia del futbolista.

El 19 de diciembre por la tarde se llevará a cabo la ceremonia íntima. El encargado de oficiar esta unión simbólica, que incluirá intercambio de anillos, será Guido De Paul, hermano de Rodrigo y médico de profesión, quien mantiene un vínculo muy estrecho con la pareja.

En cuanto al estilismo, Tini dejará de lado el tradicional vestido blanco de novia. Según detalló la conductora de SQP, la cantante viajó en tres oportunidades y en estricto secreto a París para reunirse con Ludovic, un reconocido diseñador franco-belga. Él es el encargado de confeccionar dos trajes de estilo "performático" (uno para la tarde y otro para la noche), con una impronta más cercana al vestuario de sus shows internacionales que a la moda nupcial convencional.

La lista confirmada de invitados

Para la gran fiesta nocturna se esperan alrededor de 300 invitados. El mundo del fútbol dirá presente con figuras como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes, Luis Suárez y su esposa, y Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini. Por parte del staff más íntimo de la cantante, asistirán Coni, Sofía y Lucas, quienes hoy son su principal sostén.

La industria musical aportará nombres de peso: Lali Espósito, María Becerra, Nicki Nicole, Ángela Torres y la brasileña Anitta. El plano internacional suma sorpresas rotundas, entre ellas Chris Martin (líder de Coldplay), Shakira (vinculada al círculo de Lele Pons), el nigeriano Burna Boy, la rapera Little Simz, la artista Elyanna y el tiktoker Carter Gregory.

Sin embargo, la confección de la lista sirvió para desterrar uno de los mitos mediáticos más fuertes del último tiempo: Emilia Mernes y Duki sí están formalmente invitados. Tini y Emilia lograron limar asperezas, dejando atrás las versiones de un enfrentamiento por un supuesto affaire entre Mernes y De Paul. Como daño colateral de esta situación, el influencer Lizardo Ponce, histórico confidente de Stoessel, quedó completamente excluido de la boda. Según trascendió, el entorno de la artista lo señala como el responsable de haber filtrado aquellos falsos rumores a la prensa.